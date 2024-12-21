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    Официально: Иван Юрич — главный тренер «Саутгемптона»

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    Хорватский специалист Иван Юрич стал наставником «Саутгемптона».

    Иван Юрич
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    Иван Юрич

    Контракт тренера рассчитан до лета 2026 года с опцией продления на еще 2 сезона, информирует пресс-служба клуба. Перед ним стоит задача сохранить прописку в АПЛ.

    Юрич заменил на этом посту Рассела Мартина, который был уволен после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (0:5).

    «Саутгемптон» набрал пять очков в 16-ти матчах и занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

    Напомним, в начале ноября Юрич был уволен с поста главного тренера «Ромы». В римском клубе он работал меньше двух месяцев.

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