Официально: Иван Юрич — главный тренер «Саутгемптона»

Иван Юрич Фото: globallookpress.com
Контракт тренера рассчитан до лета 2026 года с опцией продления на еще 2 сезона, информирует пресс-служба клуба. Перед ним стоит задача сохранить прописку в АПЛ.
Юрич заменил на этом посту Рассела Мартина, который был уволен после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (0:5).
«Саутгемптон» набрал пять очков в 16-ти матчах и занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.
Напомним, в начале ноября Юрич был уволен с поста главного тренера «Ромы». В римском клубе он работал меньше двух месяцев.