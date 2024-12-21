Канчельскис — о возможном переходе Угальде в АПЛ: Какой смысл в этом?

Экс-полузащитниквысказался о возможном переходе нападающегов английскую Премьер-лигу.

«Когда будет конкретное предложение по Угальде от топ-клубов АПЛ, тогда будем говорить. Всё зависит от "Спартака", чего он хочет. Клуб хочет выиграть РПЛ, поэтому нерезонно отпускать лучшего бомбардира. Какой смысл в этом?

Конечно, "Манчестер Сити" может заплатить £ 100 млн, но тут будет другая сторона: как на это отреагирует главный тренер и руководители "Спартака"? Весь мир знает, что у "Спартака" главная задача — выиграть РПЛ. Но когда что-то не получается, виноваты все вокруг», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Ранее в СМИ сообщали о том, что «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к Угальде. В нынешнем сезоне форвард провел за «Спартак» 18 матчей в РПЛ, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.