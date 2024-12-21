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    Канчельскис — о возможном переходе Угальде в АПЛ: Какой смысл в этом?

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    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в английскую Премьер-лигу.

    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»
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    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»

    «Когда будет конкретное предложение по Угальде от топ-клубов АПЛ, тогда будем говорить. Всё зависит от "Спартака", чего он хочет. Клуб хочет выиграть РПЛ, поэтому нерезонно отпускать лучшего бомбардира. Какой смысл в этом?

    Конечно, "Манчестер Сити" может заплатить £ 100 млн, но тут будет другая сторона: как на это отреагирует главный тренер и руководители "Спартака"? Весь мир знает, что у "Спартака" главная задача — выиграть РПЛ. Но когда что-то не получается, виноваты все вокруг», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к Угальде. В нынешнем сезоне форвард провел за «Спартак» 18 матчей в РПЛ, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.

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