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    Фонсека: «Милану» нужно прибавлять в атаке

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Верона Милан
    Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека дал комментарий по поводу победы в матче с «Вероной» (1:0).

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    «В первом тайме мы были медлительными, и это было неизбежно на фоне недавнего матча, который мы не смогли выиграть, и отсутствия многих игроков. Да, мы доминировали по владению и многого "Вероне" не позволяли, но в атакующей трети не хватало агрессивности.

    Мы принимали слишком много неверных решений, в том числе из-за недостатка уверенности — мы часто владели мячом возле штрафной и должны были распоряжаться им лучше.

    Повторюсь, учитывая нашу нынешнюю форму и отсутствие многих игроков, я доволен победой, и это главное. Мы заслужили три очка, сыграли на ноль и показали более стабильную игру в обороне. Нужно прибавлять в атаке — эта проблема влияет на уверенность», — цитирует Фонсеку Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    В активе «Милана» теперь стало 26 очков и седьмое место в турнирной таблице. На счету «Вероны» осталось 15 баллов и 17-я строчка.

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