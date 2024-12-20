Флик: У нас есть разные варианты кем заменить Ямаля

Главный тренер каталонскойвысказался о травме лидера командыперед игрой с

«Мы должны смириться с тем, что он травмирован. Его место в матче с "Атлетико" займёт другой игрок. Мы готовы. У нас есть разные варианты кем заменить Ямаля. Окончательное решение ещё не принято, мы должны подождать до завтра», — приводит слова Флика AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» состоится завтра, 20-го декабря в 23:00 мск. «Сине-гранатовые» занимают 1-е место в таблице Примеры с 38-ю очками в активе, а «матрасники» с тем же колическом очков располагаются на 2-й позиции.