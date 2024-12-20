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    Флик: У нас есть разные варианты кем заменить Ямаля

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    Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме лидера команды Ламина Ямаля перед игрой с «Атлетико».

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Мы должны смириться с тем, что он травмирован. Его место в матче с "Атлетико" займёт другой игрок. Мы готовы. У нас есть разные варианты кем заменить Ямаля. Окончательное решение ещё не принято, мы должны подождать до завтра», — приводит слова Флика AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Матч между «Барселоной» и «Атлетико» состоится завтра, 20-го декабря в 23:00 мск. «Сине-гранатовые» занимают 1-е место в таблице Примеры с 38-ю очками в активе, а «матрасники» с тем же колическом очков располагаются на 2-й позиции.

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