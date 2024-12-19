TBR Football: На Угальде претендуют три английских топ-клуба

Яркая игра нападающего московского «Спартака»привлекла к нему внимание со стороны европейских топ-клубов.

Как сообщает TBR Football, 22-летнего костариканца хотят приобрести английские «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси» уже в зимнее трансферное окно.

В контракте Угальде есть пункт с фиксированной суммой отступных в размере £ 25 млн (€ 30 млн), которая не станет препятствием ни для одного из клубов.

«Арсенал» и «Челси» хотят усилить атакующую линию, а «Ман Сити» отлично знаком с Угальде, так как именно холдинг City Group нашел игрока в Коста-Рике в 2020 году и подписал в одну из своих дочерних команд — бельгийский «Ломмель».

В этом сезоне Угальде сыграл 22 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил в них 16 голов и сделал 3 ассиста. Сейчас на Transfermarkt его оценивают в € 15 млн.