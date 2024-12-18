Анчелотти: Мы очень счастливы. Достойная победа в середине сезона

Главный тренервысказался о победе над(3:0) в финале Межконтинентального Кубка.

«Постепенно мы взяли игру под контроль и в итоге сыграли хорошо. Мы были выше классом, но был необходим настрой. Затем мы включились в игру. В итоге настрой мне очень понравился. Игроки атаки сделали разницу.

15-й титул с "Реалом"? Это очень много! Я очень доволен и счастлив. Это успех.

Мы хорошо действовали в атаке, показали очень высокий класс. Килиан Мбаппе провел хороший матч, Родриго забил второй гол.

Мы очень счастливы. Достойная победа в середине сезона», — приводит слова Анчелотти As.

Таким образом, «Реал» стал обладателем Межконтинентального кубка в четвертый раз в своей истории.