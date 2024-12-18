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    Вирджил ван Дейк«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Анчелотти: Мы очень счастливы. Достойная победа в середине сезона

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Пачукой» (3:0) в финале Межконтинентального Кубка.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Постепенно мы взяли игру под контроль и в итоге сыграли хорошо. Мы были выше классом, но был необходим настрой. Затем мы включились в игру. В итоге настрой мне очень понравился. Игроки атаки сделали разницу.

    15-й титул с "Реалом"? Это очень много! Я очень доволен и счастлив. Это успех.

    Мы хорошо действовали в атаке, показали очень высокий класс. Килиан Мбаппе провел хороший матч, Родриго забил второй гол.

    Мы очень счастливы. Достойная победа в середине сезона», — приводит слова Анчелотти As.

    Таким образом, «Реал» стал обладателем Межконтинентального кубка в четвертый раз в своей истории.

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