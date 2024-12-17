Ямаль оценил свои шансы на получение «Золотого мяча»

Вингер «Барселоны»рассказал о целях. Футболист признался, что хотел бы выиграть «Золотой мяч».

«Какова следующая личная цель? Если я выиграю трофей с "Барселоной", особенно Лигу чемпионов, у меня будет больше шансов побороться за индивидуальный трофей, который венчает карьеру игрока — за "Золотой мяч".

Ни один игрок не выигрывает индивидуальные награды, если ему не удается выиграть что-то вместе со своей командой. Так что с командными достижениями я буду ближе к индивидуальным наградам, потому что одно является следствием другого», — сказал Ямаль Tuttosport.