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    Ямаль оценил свои шансы на получение «Золотого мяча»

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    Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о целях. Футболист признался, что хотел бы выиграть «Золотой мяч».

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Какова следующая личная цель? Если я выиграю трофей с "Барселоной", особенно Лигу чемпионов, у меня будет больше шансов побороться за индивидуальный трофей, который венчает карьеру игрока — за "Золотой мяч".

    Ни один игрок не выигрывает индивидуальные награды, если ему не удается выиграть что-то вместе со своей командой. Так что с командными достижениями я буду ближе к индивидуальным наградам, потому что одно является следствием другого», — сказал Ямаль Tuttosport.

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