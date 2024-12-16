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    Ямаль получил новую травму и может пропустить матч с «Атлетико»

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    Ламин Ямаль может пропустить ближайшие матчи «Барселоны».

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    Во время воскресной игры с «Леганесом» (0:1) Ямаль получил травму связок голеностопа, сообщает журналист Хосе Альварес.

    В конце первого тайма 17-летний футболист показал, что не может продолжить матч, но в итоге был заменен только на 75-й минуте.

    Источник отмечает, что Ямаль, скорее всего, пропустит предстоящий матч с «Атлетико» в рамках Ла Лиги.

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    • Матч «Барселона» — «Атлетико» пройдет 21 декабря.

    Напомним, в ноябре Ямаль пропустил из-за травмы несколько матчей «Барселоны» и не сыграл за сборную Испании в Лиге наций.

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