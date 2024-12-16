Ямаль получил новую травму и может пропустить матч с «Атлетико»

может пропустить ближайшие матчи

Во время воскресной игры с «Леганесом» (0:1) Ямаль получил травму связок голеностопа, сообщает журналист Хосе Альварес.

В конце первого тайма 17-летний футболист показал, что не может продолжить матч, но в итоге был заменен только на 75-й минуте.

Источник отмечает, что Ямаль, скорее всего, пропустит предстоящий матч с «Атлетико» в рамках Ла Лиги.

Матч «Барселона» — «Атлетико» пройдет 21 декабря.

Напомним, в ноябре Ямаль пропустил из-за травмы несколько матчей «Барселоны» и не сыграл за сборную Испании в Лиге наций.