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    Рахимов рассказал, почему не поехал на стажировку в «Аталанту» и «Ювентус»

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов признался, что отказался от возможности пройти стажировку в «Ювентусе» и «Аталанте».

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Да, я планировал лететь к Гасперини в "Аталанту". Но вышло так, что это будет слишком короткий промежуток времени: у команды между игрой чемпионата и Лигой чемпионов, где не получится посмотреть как таковой тренировочный процесс. По этой же причине отложил поездку в "Ювентус".

    Почему хотел на стажировку к молодому Мотте? Вот как раз интересно посмотреть на молодой взгляд. Он строит новую команду в "Ювентусе" после успешного сезона в "Болонье".

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    • Для себя варианты с этими стажировками не закрываю. Хотелось бы найти время в другом тренировочном слоте, чтобы провести там хотя бы неделю и посмотреть, как работают эти специалисты», — приводит слова Рахимова «Бизнес Онлайн».

    «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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