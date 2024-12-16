Рахимов рассказал, почему не поехал на стажировку в «Аталанту» и «Ювентус»

Главный тренер «Рубина»признался, что отказался от возможности пройти стажировку в

«Да, я планировал лететь к Гасперини в "Аталанту". Но вышло так, что это будет слишком короткий промежуток времени: у команды между игрой чемпионата и Лигой чемпионов, где не получится посмотреть как таковой тренировочный процесс. По этой же причине отложил поездку в "Ювентус".

Почему хотел на стажировку к молодому Мотте? Вот как раз интересно посмотреть на молодой взгляд. Он строит новую команду в "Ювентусе" после успешного сезона в "Болонье".

Для себя варианты с этими стажировками не закрываю. Хотелось бы найти время в другом тренировочном слоте, чтобы провести там хотя бы неделю и посмотреть, как работают эти специалисты», — приводит слова Рахимова «Бизнес Онлайн».

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.