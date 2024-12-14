В 16-м туре чемпионата Италии запланирована встреча между, которая пройдет 14 декабря на стадионе «Стадио Фриули» в Удине. Начало в 20:00 по московскому времени.

Хозяева поля не часто празднуют победу, но в прошлом туре им посчастливилось отобрать очки у «Монцы», выиграв 2:1 на выезде. Так команда реабилитировалась за серию неудачных выступлений. Это ни на что особо не повлияло. «Удинезе» поднялся на строчку выше и занял 9-е место. Сейчас у клуба 20 очков.

«Наполи» в прошлом туре во второй раз проиграл «Лацио» 0:1. Ранее гости не справились с «римлянами» в Кубке Италии, что стоило им участия в четвертьфинале. Из-за последней неудачи неаполитанцы потеряли лидерство, уступив его «Аталанте» и сейчас разрыв составляет 2 очка.

Прогнозы и ставки

«Наполи» явно хочет обратно на вершину. После двух поражений подряд коллектив Конте будет играть на победу.

Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 5.80 и 1.71 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.65 .

и соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом . Эксперты сайта LiveSport.Ru в своем прогнозе сделали упор на тотал и преимущество «Наполи». Читайте здесь.

По оценке ИИ, «Наполи» выиграет с небольшим отрывом, игра закончится со счетом 2:1.

Трансляция матча

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