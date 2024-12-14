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    Матч в Неаполе порадует голами

    «Удинезе» — «Наполи». «Наполи» в погоне за первым местом и не имет права терять очки — на что ставить в матче 14 декабря? Ответ — в прогнозе экспертов с коэффициентом 2.22

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Наполи»
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    Ромелу Лукаку
    14 декабря в 16-м туре чемпионата по футболу сыграют «Удинезе» и «Наполи». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Декабря 2024 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 20:00 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
    •

    «Удинезе»

    Турнирное положение: после 15 туров «Удинезе» идет на девятом месте в таблице Серии А с 20 очками.

    Последние матчи: в 15-м туре команды Косты Руньяича выиграла в гостях у «Монцы» со счетом 2:1. Уже в дебюте встречи высоченный нападающий Лукка открыл счет ударом головой. Соперник отыгрался в начале второго тайма. «Удинезе» второй мяч забил на 70-й минуте, когда защитник Бийол подключился из глубины и пробил точным ударом мимо вратаря.

    Удинезе — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение дома от «Монцы» (0:2) и ничья с «Эмполи» (1:1).

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    • Не сыграют: травмирован — Дэвис, Окойе, Пайеро, Санчес.

    Состояние команды: в этом сезоне «Удинезе» показывает гораздо более атакующий футбол, чем в прошлом. У команды неплохой подбор в средней и атакующей линии (Товен, Лукка, Дэвис, Бреннер). Всего же «зебры» забили уже 18 матчей в 15 играх чемпионата, но при этом и пропустили 22 гола.

    «Наполи»

    Турнирное положение: сейчас «Наполи» идет вторым в чемпионате Италии с 32 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 15-м туре команда Антонио Конте уступила на своем поле «Лацио» со счетом 0:1. Игра получилась закрытой и очень упорной, в первом тайме неаполитанцы владели инициативой, но после перерыва лучше играл «Лацио», который и смог вырвать победу на 79-й минуте.

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    До этого также было поражение от «Лацио» (1:3) в Кубке Италии и победа над «Торино» (1:0) в чемпионате.

    Не сыграют: травмированы — Кварацхелия, Маццокки.

    Состояние команды: в последнее время «Наполи» испытывает небольшой спад, немного сдал и уже не так результативен Лукаку, появились проблемы со здоровьем у Кварацхелии.

    Тем не менее, подбор игроков в атаке у Конте очень неплохой, даже с учетом не лучшей формы некоторых игроков и травм у него есть замены (Распадори, Давид Нерес, Симеоне).

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Удинезе» дома сыграл вничью со счетом 1:1

    • Матч в Неаполе завершился разгромной победой хозяев (4:1)

    • В позапрошлом сезоне «Наполи» выиграл дома (3:2), а в гостях сыграл вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Удинезе» дают 5,40, а на «Наполи» — 1,75, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.

    Прогноз: в этом матче «Наполи» получит возможность играть вторым номером, «Удинезе» этого сезона любит контролировать мяч, играть высоко и большими силами идти в атаку. Гостям как раз именно это и нужно, там есть, кому убежать. Игра должна порадовать голами.

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 2,22.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с победой «Наполи» через тотал. Забить 2 или 3 гола команде по силам, даже без Кварацхелии.

    Дополнительная ставка: победа «Наполи» плюс тотал больше 2,5 за 3,10.

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    «Удинезе» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. Матч в Неаполе порадует голами
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