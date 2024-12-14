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    Деменко: Думаю, критика в адрес Соболева оправданна

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    Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался об игре форварда питерцев Александра Соболева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Думаю, критика в адрес Соболева оправданна. Я очень хорошо отношусь ко всем футболистам. Но у Соболева был очень тяжёлый момент перехода в "Зенит", и Александр всё понимал. Ему нужно было дополнительно работать над собой, ведь он не проходил сборы с "Зенитом". Но его ни в коем случае нельзя осуждать. Он неплохой футболист, который ещё принесёт пользу. Соболев это доказал в "Спартаке", но ему нужно вписаться в питерскую команду.

    У нас есть пример Кассьерры, у которого не было скандального перехода и интриги, но и у него не получалось в первый сезон в "Зените". Уже на следующий сезон мы все увидели другого Кассьерру. Все начали говорить, что это удачная покупка. Поэтому Соболеву нужно дать время, а уже потом характеризовать его. Он в любом случае старается, но этого не хватает», — цитирует Деменко «Чемпионат».

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    Напомним, что Соболев пока что так и не забил ни одного мяча за «Зенит» в РПЛ.

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