Деменко: Думаю, критика в адрес Соболева оправданна

Бывший полузащитниквысказался об игре форварда питерцев

«Думаю, критика в адрес Соболева оправданна. Я очень хорошо отношусь ко всем футболистам. Но у Соболева был очень тяжёлый момент перехода в "Зенит", и Александр всё понимал. Ему нужно было дополнительно работать над собой, ведь он не проходил сборы с "Зенитом". Но его ни в коем случае нельзя осуждать. Он неплохой футболист, который ещё принесёт пользу. Соболев это доказал в "Спартаке", но ему нужно вписаться в питерскую команду.

У нас есть пример Кассьерры, у которого не было скандального перехода и интриги, но и у него не получалось в первый сезон в "Зените". Уже на следующий сезон мы все увидели другого Кассьерру. Все начали говорить, что это удачная покупка. Поэтому Соболеву нужно дать время, а уже потом характеризовать его. Он в любом случае старается, но этого не хватает», — цитирует Деменко «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что Соболев пока что так и не забил ни одного мяча за «Зенит» в РПЛ.