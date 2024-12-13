Семшов рассказал, в каком случае «Спартак» точно станет чемпионом

Бывший футболист «Динамо» и «Зенита»поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я не Ванга. Могу лишь сказать, что "Спартак" к концу года показывал чемпионский футбол. Если и весной будет играть, как в последних турах, — у конкурентов нет шансов.

Раньше я критиковал "Спартак"? Ну да, говорил. Но когда? Два месяца назад — после того, как он дома вчистую проиграл "Краснодару" 0:3 и опустился на шестое место.

В тот момент "Спартак" многие критиковали — и заслуженно! Выглядела команда очень слабо. Никто не предполагал, что вскоре она выдаст серию из шести побед подряд с общим счетом 19:2 и превратится в реального претендента на чемпионство. Хотя невероятная плотность в таблице связана еще с тем, что начали спотыкаться "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив".

Пять месяцев потребовалось Станковичу, чтобы разобраться, кто есть кто. Понять, что Угальде на острие эффективнее, чем на фланге. Что Дуарте в центре обороны надежнее Литвинова и Абены. Что схема 4-3-3 при нынешнем подборе футболистов — оптимальная. Все — состав стабилизировался, никаких шараханий, каждый знает свою роль, с "физикой" порядок. И команда полетела», — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ после 18 туров, отставая на два очка от «Краснодара» и «Зенита».