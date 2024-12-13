Раньери: Нам предстоит еще много работы, это только начало пути

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Это было хорошее выступление. Парни показали качественный футбол, очень хотели победить и подарили болельщикам повод для радости. Стадион получает удовольствие, когда вы создаете голевые моменты, сегодня этого было много.

Я много разговариваю с футболистами, прошу их собраться и отдать все силы. Диалог имеет основополагающее значение для восстановления самооценки. Они не забыли, как играть в футбол, сейчас вы это видите. Нам предстоит ещё много работы, это только начало пути», — приводит слова Раньери Sky Sport Italia.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Рома» набрала 9 очков и поднялась на 12-е место. В активе «Браги» 7 баллов и 23-я строчка.