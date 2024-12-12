«Рома» разбила «Брагу», «Ницца» проиграла «Юниону», ПАОК разгромил «Ференцварош»

В матче шестого тура Лиги Европы греческий ПАОК
разбил венгерский «Ференцварош»
со счетом 5:0.
Тайсон, Брандон Льямас, Федор Чалов, Андрия Живкович и Кирил Десподов стали авторами забитых мячей в этой игре.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
ПАОК — Ференцварош 5:0
Голы: 1:0 Тайсон (10'), 2:0 Брандон Томас (29'), 3:0 Фёдор Чалов (76'), 4:0 Андрия Живкович (пенальти) (80'), 5:0 Кирилл Десподов (89')
Предупреждения: Matheus Saldanha (13'), Адама Траоре (31'), Кристиан Рамирес (37'), Тайсон (45 + 2'), Жомбор Грубер (45 + 2'), Мади Камара (50')
У ПАОКа теперь 7 очков и 19-е место, у «Ференцвароша» 9 баллов и 14-я строчка.
Календарь и таблица Лиги Европы
В параллельной игре итальянская «Рома» разгромила португальскую «Брагу» со счетом 3:0.
В первом тайме отметился Лоренцо Пеллегрини, во второй половине встречи забили Сауд Абдулхамид и Марио Эрмосо.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Рома — Брага 3:0
Голы: 1:0 Лоренцо Пеллегрини (11'), 2:0 Сауд Абдул Хамид (47'), 3:0 Марио Эрмосо (90 + 1')
Предупреждения: Рубен Фернандеш (32'), Рикарду Орта (50'), Матс Хуммельс (73')
Удаление: Матеус (68')
«Рома» набрала 9 очков и поднялась на 12-е место. В активе «Браги» 7 баллов и 23-я строчка.
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Также немецкий «Хоффенхайм» и румынский «ФКСБ» сыграли вничью 0:0.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Хоффенхайм — Стяуа 0:0
Предупреждения: Том Бишоф (9'), Дариус Олару (34'), Давид Микулеску (49'), Макс Мёрштедт (57'), Артур Шавес (59'), Деннис Гайгер (82'), Валентин Крецу (84')
В активе «ФКСБ» стало 11 очков и седьмая строчка. В активе «Хоффенхайма» 6 баллов и 24-е место.
И, наконец, бельгийский «Юнион Сент-Жиллуа» одолел французскую «Ниццу» со счетом 2:1.
На голы Франьо Ивановича, который отметился дублей, гости ответили точным ударом Эванна Гессанда.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Юнион — Ницца 2:1
Голы: 1:0 Франьо Иванович (33'), 1:1 Эванн Гессан (45 + 1'), 2:1 Франьо Иванович (90 + 2')
Предупреждения: Моиз Бомбито (61'), Шарль Ванхаутте (75'), Кевин Макаллистер (76'), Анан Халаили (89'), Франьо Иванович (90 + 3'), Sebastien Pocognoli (90 + 4')
«Юнион» набрал 8 очков и поднялся на 17-е место. У «Ниццы» осталось 2 балла и 35-я строчка.