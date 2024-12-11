Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с киевским «Динамо» в Лиге Европы

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что Захарян уже тренируется в общей группе «Реал Сосьедада». При этом представитель игрока Геннадий Голубин заявил, что Арсен не сыграет до конца года.
Матч «Реал Сосьедад» — «Динамо» Киев пройдет 12 декабря в Сан-Себастьяне, начало — в 23:00 мск.
Состав «Реал Сосьедада» на матч с «Динамо» Киев
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Захарян еще ни разу не играл в этом сезоне из-за травмы голеностопа. В конце августа российский футболист перенес операцию.
Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.