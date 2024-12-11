Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с киевским «Динамо» в Лиге Европы

Полузащитникне вошел в заявкуна матч с киевскимв шестом туре общего этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Захарян уже тренируется в общей группе «Реал Сосьедада». При этом представитель игрока Геннадий Голубин заявил, что Арсен не сыграет до конца года.

Матч «Реал Сосьедад» — «Динамо» Киев пройдет 12 декабря в Сан-Себастьяне, начало — в 23:00 мск.

Состав «Реал Сосьедада» на матч с «Динамо» Киев x.com/RealSociedad

Захарян еще ни разу не играл в этом сезоне из-за травмы голеностопа. В конце августа российский футболист перенес операцию.

Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.