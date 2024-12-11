Представитель Захаряна: Скорее всего, Арсен не сыграет до конца года

Полузащитник «Реал Сосьедада»пропустит оставшиеся матчи команды в этом году. Об этом сообщил представитель футболиста Геннадий Голубин.

«Не ждите никаких прорывов. Все будет, как наступит время. У команды осталось несколько игр.

Даже если он скоро начнет со всеми тренироваться, будет сложно подготовиться и набрать форму, чтобы Арсен играл.

Скорее всего, он не сыграет до конца года. Как он будет играть? Надо почувствовать тонус и форму», — сказал Голубин, слова которого передает «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Захарян уже тренируется в общей группе «Реал Сосьедада».

Захарян еще ни разу не играл в этом сезоне из-за травмы голеностопа. В конце августа российский футболист перенес операцию.

Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.