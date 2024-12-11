Тарханов: Многое в борьбе за золото будет зависеть от того, как клубы начнут весну

Известный российский тренероценил шансы команд в борьбе за победу в РПЛ и добавил, что очень важным станет старт весной после зимней паузы.

«У "Краснодара" незначимое лидерство, потому что ещё пять команд находятся рядом. Многое будет зависеть от того, как эти клубы начнут весну. "Краснодар" и "Зенит" могли оторваться, но неудачно сыграли в последних матчах.

Если "быки" в конце сезона будут на первом месте, то это лидерство даст положительный эффект (смеется). А сейчас пока только первая ступень», — сказал Тарханов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Первую часть чемпионата выиграли «Краснодар» и «Зенит», у обоих клубов по 39 очков. Третьим сейчас идет «Спартак» (37), далее «Динамо» Москва (35) и «Локомотив» (35).