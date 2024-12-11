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    Хулиан Альварес«Атлетико» — «Слован». Онлайн
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    Тарханов: Многое в борьбе за золото будет зависеть от того, как клубы начнут весну

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    Известный российский тренер Александр Тарханов оценил шансы команд в борьбе за победу в РПЛ и добавил, что очень важным станет старт весной после зимней паузы.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «У "Краснодара" незначимое лидерство, потому что ещё пять команд находятся рядом. Многое будет зависеть от того, как эти клубы начнут весну. "Краснодар" и "Зенит" могли оторваться, но неудачно сыграли в последних матчах.

    Если "быки" в конце сезона будут на первом месте, то это лидерство даст положительный эффект (смеется). А сейчас пока только первая ступень», — сказал Тарханов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Первую часть чемпионата выиграли «Краснодар» и «Зенит», у обоих клубов по 39 очков. Третьим сейчас идет «Спартак» (37), далее «Динамо» Москва (35) и «Локомотив» (35).

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