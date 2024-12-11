Тарханов: Многое в борьбе за золото будет зависеть от того, как клубы начнут весну

Александр Тарханов Фото: globallookpress.com
«У "Краснодара" незначимое лидерство, потому что ещё пять команд находятся рядом. Многое будет зависеть от того, как эти клубы начнут весну. "Краснодар" и "Зенит" могли оторваться, но неудачно сыграли в последних матчах.
Если "быки" в конце сезона будут на первом месте, то это лидерство даст положительный эффект (смеется). А сейчас пока только первая ступень», — сказал Тарханов «Чемпионату».
Первую часть чемпионата выиграли «Краснодар» и «Зенит», у обоих клубов по 39 очков. Третьим сейчас идет «Спартак» (37), далее «Динамо» Москва (35) и «Локомотив» (35).