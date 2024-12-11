ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шавкат Рахмонов против Иэна ГэрриИэн Гэрри удивил. Победа над ирландцем далась Рахмонову очень нелегко
    Все новости спорта

    Семин: Батраков был самым ярким из молодых игроков

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о победе Алексея Батракова в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Наверное, это закономерно, потому что его результаты говорят сами за себя: забитые голы, передачи. На мой взгляд, он был самым ярким из молодых игроков. Его будущее зависит от него самого.

    У нас очень много было молодых игроков, которые на каком-то этапе были лучшими, яркими. Но потом прогресса не оказывалось. Самое главное — избежать этого Батракову. Сегодня он просто подающий надежды в нашей лиге. Потому что в его возрасте уже играют в топ командах», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» снова потеряет очки?
  • «Ювентус» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли дортмундская команда на своем поле дать бой «Барселоне»?
  • «Боруссия» Д — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Окажется ли «Атлетико» в топ-8 Лиги чемпионов?
  • «Атлетико» — «Слован». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Атлетико — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астана — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры