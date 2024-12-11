Семин: Батраков был самым ярким из молодых игроков

Бывший тренервысказался о победев премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

«Наверное, это закономерно, потому что его результаты говорят сами за себя: забитые голы, передачи. На мой взгляд, он был самым ярким из молодых игроков. Его будущее зависит от него самого.

У нас очень много было молодых игроков, которые на каком-то этапе были лучшими, яркими. Но потом прогресса не оказывалось. Самое главное — избежать этого Батракову. Сегодня он просто подающий надежды в нашей лиге. Потому что в его возрасте уже играют в топ командах», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.