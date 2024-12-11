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    Илкай Гюндоган«Ювентус» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    Моуринью: Я не бросаю своих игроков под колеса

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    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Атлетика» (1:2).

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Я не бросаю своих игроков под колеса, мы должны сохранять спокойствие. Наши отсутствующие игроки вернутся. У нас впереди матчи.

    Сегодня, если я смогу поспать, или завтра, если не смогу поспать сегодня, я начну анализировать "Башакшехир". Мы находимся в переходном периоде, если говорить о целях, которые мы хотим достичь в будущем.

    Не могу комментировать реакцию фанатов. Они — основа этого клуба. Я тот, кто ему служит. Я не могу их критиковать, мы совершили эту ошибку», — приводит слова Моуринью Goal.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Атлетик» лидирует в Лиге Европы с 16 очками, а «Фенербахче» пока с 8 очками на 15-м месте.

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