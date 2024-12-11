Моуринью: Я не бросаю своих игроков под колеса

Главный тренервысказался о поражении от(1:2).

«Я не бросаю своих игроков под колеса, мы должны сохранять спокойствие. Наши отсутствующие игроки вернутся. У нас впереди матчи.

Сегодня, если я смогу поспать, или завтра, если не смогу поспать сегодня, я начну анализировать "Башакшехир". Мы находимся в переходном периоде, если говорить о целях, которые мы хотим достичь в будущем.

Не могу комментировать реакцию фанатов. Они — основа этого клуба. Я тот, кто ему служит. Я не могу их критиковать, мы совершили эту ошибку», — приводит слова Моуринью Goal.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Атлетик» лидирует в Лиге Европы с 16 очками, а «Фенербахче» пока с 8 очками на 15-м месте.