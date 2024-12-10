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    Ромеро раскритиковал руководство «Тоттенхэма»

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    Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро высказался о недостаточном усилении лондонской команды.

    Кристиан Ромеро
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    Кристиан Ромеро

    «Манчестер Сити борется за титулы каждый год. Вы видите, как "Ливерпуль" усиливает состав. "Челси" укрепляет свой состав, не добивается успеха, усиливается снова, и теперь они получают результаты. Вот на что нужно равняться.

    Нужно понять, что что-то идет не так. Надеюсь, руководство это осознают. В последние годы все повторяется: сначала винят игроков, затем меняют тренерский штаб, а виноваты всегда одни и те же люди.

    Надеюсь, они осознают, кто на самом деле несет ответственность, и мы сможем двигаться вперед, потому что это прекрасный клуб, который с такой структурой мог бы легко бороться за титул каждый год», — приводит слова Ромеро ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает только 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

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