Ромеро раскритиковал руководство «Тоттенхэма»

Защитниквысказался о недостаточном усилении лондонской команды.

«Манчестер Сити борется за титулы каждый год. Вы видите, как "Ливерпуль" усиливает состав. "Челси" укрепляет свой состав, не добивается успеха, усиливается снова, и теперь они получают результаты. Вот на что нужно равняться.

Нужно понять, что что-то идет не так. Надеюсь, руководство это осознают. В последние годы все повторяется: сначала винят игроков, затем меняют тренерский штаб, а виноваты всегда одни и те же люди.

Надеюсь, они осознают, кто на самом деле несет ответственность, и мы сможем двигаться вперед, потому что это прекрасный клуб, который с такой структурой мог бы легко бороться за титул каждый год», — приводит слова Ромеро ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает только 11-е место в турнирной таблице АПЛ.