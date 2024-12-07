«Ростов» — «Крылья Советов»: счет матча 3:1, обзор голов

Максим Осипенко Фото: globallookpress.com
Первыми гости вышли вперед после точного удара Ивана Олейникова на 32-й минуте.
Хозяева смогли отыграться уже через пять минут в результате автогола защитника Доминика Ороза.
Остальные два мяча «Ростов» забил после перерыва. На 50-й минуте отличился Мохаммад Мохеби, а на 73-й минуте пенальти реализовал Максим Осипенко.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ростов — Крылья Советов 3:1
Голы: 0:1 Иван Олейников (32'), 1:1 Oroz D. (37'), 2:1 Мохаммад Мохеби (50'), 3:1 Максим Осипенко (пенальти) (73') Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Илья Вахания, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Иван Комаров, Роналдо, Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби Крылья Советов: Сергей Песьяков, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Кирилл Печенин, Виктор Мендес, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Игорь Дмитриев, Иван Сергеев, Oroz D.
«Ростов» уходит на зимнюю паузу седьмым с 26 очками. «Крылья Советов» (18) — 10-е.