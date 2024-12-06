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    Стал известен формат футбольной Суперлиги

    Футбол Европейская Суперлига
    Создатели футбольной Суперлиги обсудили формат турнира. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

    Футбольный мяч
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    Футбольный мяч

    Стало известно, что Суперлигу разделят на 3 дивизиона. Первый будет называться «Звездным», в нем примут участие 16 команд из топ-5 лиг, а также сильные команды из Португалии и Нидерландов.

    Второй дивизион — «Золотой», в котором также сыграют 16 клубов. В третьем («Синий») — 32 команды, 20 из которых будут вылетать каждый год.

    После группового этапа топ-4 из каждой группы сыграют в 1-4 финалах и полуфиналах из двух матчей и финале, состоящем из одной игры. Чемпион Суперлиги проведет максимум 19 матчей.

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