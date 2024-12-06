Стал известен формат футбольной Суперлиги

Создатели футбольнойобсудили формат турнира. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo

Стало известно, что Суперлигу разделят на 3 дивизиона. Первый будет называться «Звездным», в нем примут участие 16 команд из топ-5 лиг, а также сильные команды из Португалии и Нидерландов.

Второй дивизион — «Золотой», в котором также сыграют 16 клубов. В третьем («Синий») — 32 команды, 20 из которых будут вылетать каждый год.

После группового этапа топ-4 из каждой группы сыграют в 1-4 финалах и полуфиналах из двух матчей и финале, состоящем из одной игры. Чемпион Суперлиги проведет максимум 19 матчей.

Напомним, что из проекта вышли практически все команды, кроме «Реала» и «Барселоны».