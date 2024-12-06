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    Булыкин: Трансфер Сперцяна в «ПСЖ» устроит и игрока, и клубы

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ».

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Верю ли в трансфер? Да. А почему нет? Логика здесь просматривается. "ПСЖ" же купил у "Краснодара" вратаря. Сафонов даже сыграл уже в Лиге чемпионов. Теперь, допускаю, парижане обратили внимание на полузащитника "быков", который довольно ярко себя проявляет в РПЛ. Значит, хорошо работают агенты. Сафонова продали, теперь можно попробовать осуществить трансфер Сперцяна. Так что в целом можно поверить в такое развитие событий.

    По-моему, этот трансфер устроит все стороны. И игрока, и "ПСЖ", и "Краснодар". В парижский клуб ехать уже не так страшно. Там все-таки уже есть Сафонов. Только порадуюсь за Эдуарда.

    Про его уровень смогу ответить, когда он окажется в "ПСЖ". Рассуждать из серии "сможет, не сможет" сейчас не стоит. Не получится — уйдет в аренду в более скромный клуб. Самое главное — сейчас туда уехать. А дальше уже разберется», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Краснодар» сейчас идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

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