Булыкин: Трансфер Сперцяна в «ПСЖ» устроит и игрока, и клубы

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о возможном переходе полузащитника

«Верю ли в трансфер? Да. А почему нет? Логика здесь просматривается. "ПСЖ" же купил у "Краснодара" вратаря. Сафонов даже сыграл уже в Лиге чемпионов. Теперь, допускаю, парижане обратили внимание на полузащитника "быков", который довольно ярко себя проявляет в РПЛ. Значит, хорошо работают агенты. Сафонова продали, теперь можно попробовать осуществить трансфер Сперцяна. Так что в целом можно поверить в такое развитие событий.

По-моему, этот трансфер устроит все стороны. И игрока, и "ПСЖ", и "Краснодар". В парижский клуб ехать уже не так страшно. Там все-таки уже есть Сафонов. Только порадуюсь за Эдуарда.

Про его уровень смогу ответить, когда он окажется в "ПСЖ". Рассуждать из серии "сможет, не сможет" сейчас не стоит. Не получится — уйдет в аренду в более скромный клуб. Самое главное — сейчас туда уехать. А дальше уже разберется», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Краснодар» сейчас идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.