Главный вопрос состоит в том, кто сейчас в Италии способен остановить «Аталанту». Клуб из Бергамо набрал серьезных оборотов — 8 побед подряд в Серии А, 2 победы подряд в Лиге чемпионов, 8 побед подряд во всех турнирах и 13 игр без поражений.
Если говорить о «Милане», то «россонери» в нынешнем розыгрыше Серии А пока что не блистают. Им не хватает стабильности. Именно поэтому гости на 7-м месте в таблице, а бергамаски — на 2-м. При этом от 1-й строчки «Аталанту» отделяет всего один пункт.
Результаты: «Милан» обыграл «Эмполи» 3:0 в прошлом туре, а затем на неделе разгромил 6:1 «Сассуоло» в Кубке Италии. «Аталанта» провела матч неделю назад против «Ромы» и выиграла 2:0.
Прогнозы, ставки и коэффициенты на игру
Эксперты ждут от матча зрелищности, голов. Команды обменивались мячами в трех последних играх, при этом «Аталанта» оставалась непобежденной.
- Букмекеры считают хозяев фаворитами за 2.17, на победу «Милана» они дают 3.40, на ничью — 3.50. Поставить на
тотал больше2.5 можно за 1.72.
- Аналитики LiveSport.Ru не верят в успех «Милана» и делают ставку на хозяев, с упором на результативность. Узнать коэффициенты и ставки можно в прогнозе.
- Искусственный интеллект дает «Милану» шанс и ожидает победу гостей со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run. На сайте вы найдете широкий выбор спортивных событий недели со статистикой и коэффициентами для ставок.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету