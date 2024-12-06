«Аталанта»

Ход матча
90+6'
90+3' Меньян! Ретеги вошел в штрафную с правого фланга и пробил в ближний угол, но голкипер Милана отбил мяч ногой!
90+3' Пять минут тем временем добавлены к первому тайму.
90+3' У Милана Чуквуезе вышел вместо Мусы.
90+2' И следом еще одна замена у хозяев. Руджери поле покинул, вместо него вышел Скальвини.
90' Замена у Аталанты. Брешианини выходит на концовку вместо Лукмана.
87'
86' Лукман плотно пробил в створ из штрафной. Меньян отбил и мяч приземлился на сетку ворот сверху.
83' Без травм обошлось для обоих игроков Милана. Продолжается матч.
81' Тут и Меньян почувствовал какое-то недомогание. Затягивается у нас пауза.
80' Лофтус-Чику потребовалась помощь врачей. Пауза в игре.
79' Момент! Самарджич сделал передачу на левый край штрафной. Лукман пробил в ближний угол, но Меньян сложился и отбил мяч!
78' У Милана одна перестановка в составе. Вместо Мораты вышел Абрахам.
76' Тройная замена у Аталанты. Самарджич, Коссуну и Ретеги вышли со скамейки вместо Пашалича, Джимшити и Де Кетеларе.
74' Лофтус-Чик справа протащил мяч до лицевой и прострелил из-под защитника во вратарскую. Муса пробил в касание, но не попал в створ!
73' Леау разогнал атаку на чужой половине поля, после чего отдал неточную передачу в направлении Эрнандеса.
71' Белланова отличился не в лучшую сторону, заработав желтую карточку.
69' Слева прошла подача от Руджери на дальнюю штангу. Белланова боролся за мяч и в итоге нарушил правила на Эрнандесе.
67' Эдерсон навесил в штрафную Милана, но там Джимсити не смог дотянуться до мяча.
65' Эдерсон упал на газон после толчка в спину со стороны Лофтуса-Чика. Пауза в игре.
63' Джимсити отработал в обороне, в подкате выбив мяч у Леау возле своей штрафной.
61' Острый был угол для удара у Белланова. Неудивительно, что мяч в створ не зашел.
59' Руджери прострелил в центра штрафной, Пашалич пробил с разворота, но попал в соперника.
57' Белланова заработал угловой на левом фланге. Лукман подал на ближнюю штангу, но мяч был выбит соперником.
55' Де Кетеларе получил желтую карточку за фол в центре поля против Мусы.
53' Рейндерс не смог попасть в створ ударом из пределов штрафной Аталанты.
52' Лукман с левого края штрафной прострелил в район вратарской. Тиав сыграл на опережении, выбив мяч из-под де Кетеларе на угловой. Сам же корнер хозяевам ничего не принес.
50' И еще один штрафной зарабатывают футболисты Милана. Далеко было до ворот, но Эрнандес решил нанести прямо удар и не попал в створ.
48' Эмерсон пострадал в центре поля после фола Лукмана. Гости оперативно разыграли штрафной удар.
46' Второй тайм стартовал! Аталанта разыграла мяч с центра поля.
45+3'
45' Две минуты добавлены к первому тайму.
43' Неудачно разыграли угловой бергамаски слева, после чего Лукман с линии штрафной опасно пробил мимо дальнего угла!
41' Пашалич сместился к линии штрафной и попытался пробить по воротам, но удар был заблокирован.
38' Пулишич в итоге не смог продолжить игру, вместо него на вышел Лофтус-Чик. Вынужденная замена у Милана.
36' Пулишичу потребовалась помощь врачей. Пауза в игре.
35' Белланова справа покатил чуть назад на партнера. Пашалич вошел в штрафную и пробил в ближний угол, но Меньян выручил!
33' Рейндерс закинул мяч к штрафной на Леау, но португальца легко накрыли.
31' Пулишич заработал штрафной для своей команды. Разыграли штрафной футболисты Милана, после чего перешли в позиционную атаку.
29' Аталанта долго контролировала мяч на чужой половине поля, но чуть было не заигралась, нарвавшись на опасную контратаку Милана.
27' Мората открывался на заброс из глубины, но перестарался в борьбе за мяч, нарушив правила в атаке.
25' Лукман плотно пробил по воротам с левого края штрафной, но защитник Милана встал на пути мяча!
24' Белланова оказался с мячом на правом краю штрафной. Далее последовал удар в ближний угол, но Меньян плечом отразил этот выстрел!
22'
19' Рейндер со своей половины поля закинул мяч вперед по центру. Защитники Аталанты легко перехватили сферу и начали свою атаку.
16' Милан особо не спешит идти в атаку после пропущенного мяча. Мало что получается впереди у команды Фонсеки.
14' Муса сфолил в атаке, нарушив правила против Хина на левом фланге.
12'
9' Лукман выполнил подачу с левого углового фланга, но до удара дело не дошло. Отбился Милан.
7' Мората вошел в штрафную справа, убрал на замахе защитника и пробил точно в дальний верхний угол! Гол отменен из офсайда у Альваро.
5' Руджери перестарался в отборе на чужой половине поля, нарушив правила против Мусы.
3' Пашалич пробивает в касание с правого края штрафной, направляя мяч выше перекладины! Команды обменялись опасными моментами, хотя не прошло и пяти минут.
1' Пулишич мог забивать в первой же атаке, но Карнесекки отбил мяч после плотного удара американца с правого края штрафной!
1' Матч стартовал! Милан разыграл мяч с центра поля.
До матча
Стартовые составы
«Аталанта»: Карнесекки, Руджери, Колашинац, Хин, Джимсити, Белланова, де Рон, Пашалич, Эдерсон, де Кетеларе, Лукман
«Милан»: Меньян, Эмерсон, Габбиа, Тиав, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Пулишич, Леау, Мората
«Аталанта»
«Аталанта» с 31 очком расположилась на второй строчке в турнирной таблице Серии А. В 14-ти матчах бергамаски одержали 10 побед, один раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, забив 36 голов и пропустив 16 мячей. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет одно очко.
Команда Гасперини подходит к предстоящему матчу в отличной форме, одержав восемь побед кряду в Серии А. В крайнем туре «Аталанта» обыграла в гостях «Рому» (2:0), а до этого разобралась с «Пармой» (3:1) и оказалась сильнее «Удинезе» (2:1).
До матча с «Ромой» бергамаски разгромили «Янг Бойз» (6:1) в Швейцарии в рамках общего этапа Лиги Чемпионов. После 5-го тура «Аталанта» занимает 5-е место в турнирной таблице.
«Милан»
«Милан» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 22 очка в 13-ти матчах. На счету команды 6 побед, 4 ничьи и 3 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 23:14.
Беспроигрышная серия «красно-черных» в Серии А насчитывает четыре матча. За этот отрезок «Милан» одержал две победы и дважды сыграл вничью. В крайнем туре команда Фонсеки без проблем справилась дома с «Эмполи» — 3:0.
На этой неделе «Милан» остался в борьбе за Кубок Италии, пробившись в четвертьфинал после уверенной победы над «Сассуоло» со счетом 6:1. Чуквуезе оформил дубль, по голу забили Рейндерс, Леау, Калабрия и Абрахам.
Личные встречи
В прошлом сезоне Серии А «Аталанта» дома обыграла соперника со счетом 3:2, а в Милане команды не смогли выявить победителя — ничья 1:1.
В 10-ти последних встречах на счету «Милана» 4 победы, «Аталанта» оказалась сильнее в 3-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Милан» с коэффициентом 1.95.