«Аталанта» на своем поле обыграла «Милан» в матче 15-го тура Серии А (2:1). Де Кетеларе вывел хозяев вперед на 12-й минуте, Мората сравнял на 22-й, а на 87-й минуте Лукман забил победный мяч.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Милан 2:1 Голы: 1:0 Шарль Де Кетеларе (12'), 1:1 Альваро Мората (22'), 2:1 Адемола Лукман (87') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити (Одилон Коссуну, 76'), Исак Хин, Зеад Колашинац, Рауль Белланова, Маттео Руджери (Джорджио Скальвини, 90'), Мартен де Рон, Марио Пашалич (Лазар Самарджич, 76'), Шарль Де Кетеларе (Матео Ретеги, 76'), Адемола Лукман (Марко Брешианини, 90') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Малик Тшау, Кристиан Пулишич (Рубен Лофтус-Чик, 38'), Юнус Муса (Самуэль Чуквезе, 90'), Тейьяни Рейндерс, Юссуф Фофана, Маттео Габбиа, Альваро Мората (Тэмми Абрахам, 78'), Рафаэл Леау, Эмерсон Роял Предупреждения: Шарль Де Кетеларе (55'), Рауль Белланова (71'), Paulo Fonseca (75')

Ход матча

90+6' Матч окончен! Победа Аталанты — 2:1! Команда из Бергамо вырывает три очка в заключительную десятиминутку благодаря голу Лукмана. Аталанта одерживает девятую победу подряд и на данный момент выходит на первую строчку в Серии А! Милан — на седьмой позиции. На этом все, пока!

90+3' Меньян! Ретеги вошел в штрафную с правого фланга и пробил в ближний угол, но голкипер Милана отбил мяч ногой!

90+3' Пять минут тем временем добавлены к первому тайму.

90+3' У Милана Чуквуезе вышел вместо Мусы.

90+2' И следом еще одна замена у хозяев. Руджери поле покинул, вместо него вышел Скальвини.

90' Замена у Аталанты. Брешианини выходит на концовку вместо Лукмана.

87' ГООЛ!!! 2:1! Лукман вновь выводит Аталанту вперед! Колашинац после подачи с правого корнера скинул мяч на левую штангу, Лукман пробил головой в ближний угол и мяч рикошетом от руки Меньяна залетел в сетку!

86' Лукман плотно пробил в створ из штрафной. Меньян отбил и мяч приземлился на сетку ворот сверху.

83' Без травм обошлось для обоих игроков Милана. Продолжается матч.

81' Тут и Меньян почувствовал какое-то недомогание. Затягивается у нас пауза.

80' Лофтус-Чику потребовалась помощь врачей. Пауза в игре.

79' Момент! Самарджич сделал передачу на левый край штрафной. Лукман пробил в ближний угол, но Меньян сложился и отбил мяч!

78' У Милана одна перестановка в составе. Вместо Мораты вышел Абрахам.

76' Тройная замена у Аталанты. Самарджич, Коссуну и Ретеги вышли со скамейки вместо Пашалича, Джимшити и Де Кетеларе.

74' Лофтус-Чик справа протащил мяч до лицевой и прострелил из-под защитника во вратарскую. Муса пробил в касание, но не попал в створ!

73' Леау разогнал атаку на чужой половине поля, после чего отдал неточную передачу в направлении Эрнандеса.

71' Белланова отличился не в лучшую сторону, заработав желтую карточку.

69' Слева прошла подача от Руджери на дальнюю штангу. Белланова боролся за мяч и в итоге нарушил правила на Эрнандесе.

67' Эдерсон навесил в штрафную Милана, но там Джимсити не смог дотянуться до мяча.

65' Эдерсон упал на газон после толчка в спину со стороны Лофтуса-Чика. Пауза в игре.

63' Джимсити отработал в обороне, в подкате выбив мяч у Леау возле своей штрафной.

61' Острый был угол для удара у Белланова. Неудивительно, что мяч в створ не зашел.

59' Руджери прострелил в центра штрафной, Пашалич пробил с разворота, но попал в соперника.

57' Белланова заработал угловой на левом фланге. Лукман подал на ближнюю штангу, но мяч был выбит соперником.

55' Де Кетеларе получил желтую карточку за фол в центре поля против Мусы.

53' Рейндерс не смог попасть в створ ударом из пределов штрафной Аталанты.

52' Лукман с левого края штрафной прострелил в район вратарской. Тиав сыграл на опережении, выбив мяч из-под де Кетеларе на угловой. Сам же корнер хозяевам ничего не принес.

50' И еще один штрафной зарабатывают футболисты Милана. Далеко было до ворот, но Эрнандес решил нанести прямо удар и не попал в створ.

48' Эмерсон пострадал в центре поля после фола Лукмана. Гости оперативно разыграли штрафной удар.

46' Второй тайм стартовал! Аталанта разыграла мяч с центра поля.

Гол де Кетеларе globallookpress.com

45+3' Арбитр отправляет игроков на перерыв при равном счете на табло — 1:1. Де Кетеларе вывел Аталанту вперед на 12-й минуте, Милан ответил точным ударом Мораты на 22-й. Продолжим после перерыва!

45' Две минуты добавлены к первому тайму.

43' Неудачно разыграли угловой бергамаски слева, после чего Лукман с линии штрафной опасно пробил мимо дальнего угла!

41' Пашалич сместился к линии штрафной и попытался пробить по воротам, но удар был заблокирован.

38' Пулишич в итоге не смог продолжить игру, вместо него на вышел Лофтус-Чик. Вынужденная замена у Милана.

36' Пулишичу потребовалась помощь врачей. Пауза в игре.

35' Белланова справа покатил чуть назад на партнера. Пашалич вошел в штрафную и пробил в ближний угол, но Меньян выручил!

33' Рейндерс закинул мяч к штрафной на Леау, но португальца легко накрыли.

31' Пулишич заработал штрафной для своей команды. Разыграли штрафной футболисты Милана, после чего перешли в позиционную атаку.

29' Аталанта долго контролировала мяч на чужой половине поля, но чуть было не заигралась, нарвавшись на опасную контратаку Милана.

27' Мората открывался на заброс из глубины, но перестарался в борьбе за мяч, нарушив правила в атаке.

25' Лукман плотно пробил по воротам с левого края штрафной, но защитник Милана встал на пути мяча!

24' Белланова оказался с мячом на правом краю штрафной. Далее последовал удар в ближний угол, но Меньян плечом отразил этот выстрел!

22' ГООЛ!!! 1:1! Мората сравнивает счет! Леау разогнался на левом фланге и сильно прострелил на дальнюю штангу. Мората опередил защитника и в касание пробил по воротам, не оставив шансов Карнесекки!

19' Рейндер со своей половины поля закинул мяч вперед по центру. Защитники Аталанты легко перехватили сферу и начали свою атаку.

16' Милан особо не спешит идти в атаку после пропущенного мяча. Мало что получается впереди у команды Фонсеки.

Фрагмент матча globallookpress.com

14' Муса сфолил в атаке, нарушив правила против Хина на левом фланге.

12' ГООЛ!!! 1:0! Де Кетеларе выводит Аталанту вперед! Хозяева заработали штрафной практически у углового флага слева. Де Рон загрузил на дальнюю штангу, Де Кетеларе продавил Эрнандеса и ударом головой отправил мяч в сетку!

9' Лукман выполнил подачу с левого углового фланга, но до удара дело не дошло. Отбился Милан.

7' Мората вошел в штрафную справа, убрал на замахе защитника и пробил точно в дальний верхний угол! Гол отменен из офсайда у Альваро.

5' Руджери перестарался в отборе на чужой половине поля, нарушив правила против Мусы.

3' Пашалич пробивает в касание с правого края штрафной, направляя мяч выше перекладины! Команды обменялись опасными моментами, хотя не прошло и пяти минут.

1' Пулишич мог забивать в первой же атаке, но Карнесекки отбил мяч после плотного удара американца с правого края штрафной!

1' Матч стартовал! Милан разыграл мяч с центра поля.

До матча

Стартовые составы

«Аталанта»: Карнесекки, Руджери, Колашинац, Хин, Джимсити, Белланова, де Рон, Пашалич, Эдерсон, де Кетеларе, Лукман

«Милан»: Меньян, Эмерсон, Габбиа, Тиав, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Пулишич, Леау, Мората

«Аталанта»

«Аталанта» с 31 очком расположилась на второй строчке в турнирной таблице Серии А. В 14-ти матчах бергамаски одержали 10 побед, один раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, забив 36 голов и пропустив 16 мячей. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет одно очко.

Команда Гасперини подходит к предстоящему матчу в отличной форме, одержав восемь побед кряду в Серии А. В крайнем туре «Аталанта» обыграла в гостях «Рому» (2:0), а до этого разобралась с «Пармой» (3:1) и оказалась сильнее «Удинезе» (2:1).

До матча с «Ромой» бергамаски разгромили «Янг Бойз» (6:1) в Швейцарии в рамках общего этапа Лиги Чемпионов. После 5-го тура «Аталанта» занимает 5-е место в турнирной таблице.

«Милан»

«Милан» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 22 очка в 13-ти матчах. На счету команды 6 побед, 4 ничьи и 3 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 23:14.

Беспроигрышная серия «красно-черных» в Серии А насчитывает четыре матча. За этот отрезок «Милан» одержал две победы и дважды сыграл вничью. В крайнем туре команда Фонсеки без проблем справилась дома с «Эмполи» — 3:0.

На этой неделе «Милан» остался в борьбе за Кубок Италии, пробившись в четвертьфинал после уверенной победы над «Сассуоло» со счетом 6:1. Чуквуезе оформил дубль, по голу забили Рейндерс, Леау, Калабрия и Абрахам.

Личные встречи

В прошлом сезоне Серии А «Аталанта» дома обыграла соперника со счетом 3:2, а в Милане команды не смогли выявить победителя — ничья 1:1.

В 10-ти последних встречах на счету «Милана» 4 победы, «Аталанта» оказалась сильнее в 3-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Милан» с коэффициентом 1.95.