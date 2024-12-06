Аморим об оптимальном составе «МЮ»: Мы приближаемся к идеалу

Главный тренеррассказал о выборе оптимального состава команды.

«Определился ли лучший стартовый состав "Манчестер Юнайтед"? Более или менее. У нас есть видение, но проблема заключается в том, что футболисты возвращаются (в состав) без тренировок, поэтому нам нужно регулировать нагрузку.

Нужно понимать, какие игроки доступны. Например, Бруну Фернандеш немного устал в концовке матча с "Арсеналом", однако он очень быстро восстанавливается. В свою очередь, Мануэлю Угарте, которого я знаю давно, нужно ещё немного времени. Происходит процесс знакомства с игроками. Мы приближаемся к идеалу», — приводит слова Аморима BBC.

После 14-и туров в английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице с 19-ю очками в активе.