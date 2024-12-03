«Легия» оштрафована из-за поведения болельщиков на матче с минским «Динамо»

оштрафовал польскуюпо итогам матча третьего тура общего этапа Лиги конференций против минского «Динамо», сообщает ТАСС

Сумма штрафа составила 17,5 тысяч евро.

На матче между «Легией» и минским «Динамо» (4:0), который состоялся 7 ноября в Варшаве, польские фанаты вывесили на трибунах баннеры политического характера.

Это уже четвертое по счету наказание для польского клуба в текущем розыгрыше Лиги конференций. Ранее «Легия» была оштрафована на 80 тысяч евро после домашнего матча с испанским «Бетисом» (1:0) в первом туре общего этапа турнира, а также на 15 тысяч евро после выездной встречи с сербским клубом «Бачка Топола» (3:0) во втором туре.