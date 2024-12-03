ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джамал Хилл против Гловера ТейшейрыКрасиво говорит, но плохо дерется. Джамал Хилл — самый переоцененный полутяж UFC
    Все новости спорта

    «Легия» оштрафована из-за поведения болельщиков на матче с минским «Динамо»

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Легия Высшая лига Белоруссии Футбол Белоруссии
    УЕФА оштрафовал польскую «Легию» по итогам матча третьего тура общего этапа Лиги конференций против минского «Динамо», сообщает ТАСС.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Сумма штрафа составила 17,5 тысяч евро.

    На матче между «Легией» и минским «Динамо» (4:0), который состоялся 7 ноября в Варшаве, польские фанаты вывесили на трибунах баннеры политического характера.

    Это уже четвертое по счету наказание для польского клуба в текущем розыгрыше Лиги конференций. Ранее «Легия» была оштрафована на 80 тысяч евро после домашнего матча с испанским «Бетисом» (1:0) в первом туре общего этапа турнира, а также на 15 тысяч евро после выездной встречи с сербским клубом «Бачка Топола» (3:0) во втором туре.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Барселона» победу из Мальорки?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Динамовцы увезут из Казани победу
  • «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Байер» напомнит, кто является чемпионом Бундеслиги
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры