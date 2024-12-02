Тюкавин: Захарян в Испании должен привыкнуть к таким нагрузкам

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался по поводу адаптации Арсена Захаряна к чемпионату Испании.

«Не особо слежу за Захаряном. Опять у него какое-то повреждение. Не знаю, что с ним происходит. Наверное, неготовый уехал к такому чемпионату и интенсивности матчей и тренировок. Организм должен привыкнуть к таким нагрузкам, но, возможно, не успел и из-за этого появлялись проблемы. То болел, то травмировался», — цитирует Тюкавина «КП Спорт».

По его словам, Захарян должен адаптироваться к испанскому чемпионату.

«Он по контракту еще 80 лет в "Сосьедаде", так что все нормально будет. Надеюсь, заиграет», — добавил Тюкавин.

В нынешнем сезоне Захарян не сыграл за «Реал Сосьедад» ни одной минуты. Ранее игрок находился в лазарете.