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    Тюкавин: Захарян в Испании должен привыкнуть к таким нагрузкам

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался по поводу адаптации Арсена Захаряна к чемпионату Испании.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Не особо слежу за Захаряном. Опять у него какое-то повреждение. Не знаю, что с ним происходит. Наверное, неготовый уехал к такому чемпионату и интенсивности матчей и тренировок. Организм должен привыкнуть к таким нагрузкам, но, возможно, не успел и из-за этого появлялись проблемы. То болел, то травмировался», — цитирует Тюкавина «КП Спорт».

    По его словам, Захарян должен адаптироваться к испанскому чемпионату.

    «Он по контракту еще 80 лет в "Сосьедаде", так что все нормально будет. Надеюсь, заиграет», — добавил Тюкавин.

    В нынешнем сезоне Захарян не сыграл за «Реал Сосьедад» ни одной минуты. Ранее игрок находился в лазарете.

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