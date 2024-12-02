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    «МЮ» и «Арсенал» сыграют в 1/32 финала Кубка Англии

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    Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии — 2024/2025 по футболу.

    Рубен Аморим — тренер «МЮ»
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    Рубен Аморим — тренер «МЮ»

    Наиболее заметной парой в 1/32 финала стала «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

    Другие наиболее заметные пары 1/32 финала Кубка Англии:
    • «Астон Вилла» — «Вест Хэм».
    • «Ливерпуль» — «Аккрингтон» (D-4).
    • «Манчестер Сити» — «Солфорд» (D-4).
    • «Тэнморс» (D-5) — «Тоттенхэм».
    • «Ньюкасл» — «Бромли» (D-4).

    Игры этого раунда состоятся 11 января 2025 года. В прошлом году Кубок Англии достался «Манчестер Юнайтед», который в финале обыграл «Ман Сити» со счетом 2:1.

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