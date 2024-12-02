«МЮ» и «Арсенал» сыграют в 1/32 финала Кубка Англии

Рубен Аморим — тренер «МЮ» Фото: globallookpress.com
Наиболее заметной парой в 1/32 финала стала «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».
Другие наиболее заметные пары 1/32 финала Кубка Англии:
- «Астон Вилла» — «Вест Хэм».
- «Ливерпуль» — «Аккрингтон» (D-4).
- «Манчестер Сити» — «Солфорд» (D-4).
- «Тэнморс» (D-5) — «Тоттенхэм».
- «Ньюкасл» — «Бромли» (D-4).
Игры этого раунда состоятся 11 января 2025 года. В прошлом году Кубок Англии достался «Манчестер Юнайтед», который в финале обыграл «Ман Сити» со счетом 2:1.