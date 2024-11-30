Флик: Нам нужно меняться, защищаться лучше и логичнее

Главный тренер испанскойвысказался о матче против(1:2).

«Мы выступили не очень хорошо, но команда до конца старалась добиться хорошего результата. Сегодня был не тот день, и мы не смогли эффективно использовать возможности, которые создали во втором тайме. Когда мы контролируем игру и показываем хорошие результаты, мы способны играть хорошо, создавая моменты.

Проблема в том, что, когда этого не делаем, мы не забиваем те голы, которые забивали раньше. Нам нужно меняться, защищаться лучше и логичнее. Также сложно сохранить ворота на замке. Это дело всей команды», — приводит слова Флика Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

После этого матча «Лас-Пальмас» занимает 14-е место в таблице Примеры с 15-ю очками в активе. «Барселона» — на 1-й позиции с 34 баллами.