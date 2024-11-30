ПерерывБоруссия Д — БаварияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джамал Мусиала«Боруссия» Д — «Бавария». Онлайн
  • 20:58
    • Дубль Осипенко помог «Ростову» разгромить «Пари НН»
  • 19:33
    • «Байер» в гостях обыграл «Унион» в матче Бундеслиги
  • 19:28
    • «Вольфсбург» неожиданно разгромил «Лейпциг» в матче Бундеслиги
  • 18:36
    • ЦСКА совершил камбэк и сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ
  • 18:03
    • «Лас-Пальмас» сенсационно обыграл «Барселону» в матче Примеры
    Все новости спорта

    Флик: Нам нужно меняться, защищаться лучше и логичнее

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Лас-Пальмас
    Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче против «Лас-Пальмаса» (1:2).

    Ханс-Дитер Флик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик

    «Мы выступили не очень хорошо, но команда до конца старалась добиться хорошего результата. Сегодня был не тот день, и мы не смогли эффективно использовать возможности, которые создали во втором тайме. Когда мы контролируем игру и показываем хорошие результаты, мы способны играть хорошо, создавая моменты.

    Проблема в том, что, когда этого не делаем, мы не забиваем те голы, которые забивали раньше. Нам нужно меняться, защищаться лучше и логичнее. Также сложно сохранить ворота на замке. Это дело всей команды», — приводит слова Флика Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этого матча «Лас-Пальмас» занимает 14-е место в таблице Примеры с 15-ю очками в активе. «Барселона» — на 1-й позиции с 34 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Нант»?
  • «ПСЖ» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Атлетико» продлит свое победное шествие
  • «Вальядолид» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Авангард» одержит домашнюю победу
  • «Авангард» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милуоки — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Детройт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шарлотт — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Колорадо — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Миннесота — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры