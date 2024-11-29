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    Игнатьев: «Локомотив» играл в свою силу, но подвела реализация моментов

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    Известный тренер Борис Игнатьев высказался о поражении «Локомотива» от «Динамо» (0:1) в Кубке России.

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    В ответной игре «Локомотив» уступил со счетом 0:1, первая игра закончилась 2:1. В итоге победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее было «Динамо» (4:3).

    «Вчера это было связано с успешной игрой динамовцев. Они пересмотрели своё отношение, были конструктивными, лучше контролировали ситуацию и более надежно действовали в обороне. "Локомотив" играл в свою силу, но подвела реализация моментов. Не сказал бы, что хозяева были безнадёжны. Команда атаковала, искала моменты, но динамовцы были сильнее.

    Я такого не ожидал. Но думаю, это связано с тем, что молодые ребята хотят проявить себя в сборной и тратят на это много сил. К тому же постояннные разъезды в другие города тоже добавляют дополнительной нагрузки. Им не хватает физических и моральных сил», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

    После 16-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 3-е место в таблице с 34 очками в активе.

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