Игнатьев: «Локомотив» играл в свою силу, но подвела реализация моментов

Известный тренервысказался о пораженииот(0:1) в Кубке России.

В ответной игре «Локомотив» уступил со счетом 0:1, первая игра закончилась 2:1. В итоге победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее было «Динамо» (4:3).

«Вчера это было связано с успешной игрой динамовцев. Они пересмотрели своё отношение, были конструктивными, лучше контролировали ситуацию и более надежно действовали в обороне. "Локомотив" играл в свою силу, но подвела реализация моментов. Не сказал бы, что хозяева были безнадёжны. Команда атаковала, искала моменты, но динамовцы были сильнее.

Я такого не ожидал. Но думаю, это связано с тем, что молодые ребята хотят проявить себя в сборной и тратят на это много сил. К тому же постояннные разъезды в другие города тоже добавляют дополнительной нагрузки. Им не хватает физических и моральных сил», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

После 16-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 3-е место в таблице с 34 очками в активе.