Флик: «Барселона» — больше, чем клуб

Главный тренер «Барселоны»поделился своими впечатлениями от работы в каталонском клубе, который сегодня, 29 ноября, отмечает свое 125-летие.

«Я думаю, что это фантастический клуб. Невероятный. С тех пор, как я пришёл, я уже говорил, насколько я впечатлен. Мне очень нравится, что мы работаем с большой свободой, что мы делаем всё, что нам нужно.

Это очень позитивный сценарий. Даже когда я иду по улицам Барселоны, ко мне очень хорошее отношение, люди очень добры. Очень приятно здесь работать. Я могу подтвердить, что "Барселона" — больше, чем клуб», — сказал Флик клубному сайту.

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В матче 15-го тура Ла Лиги «Барселона» дома сыграет сыграет с «Лас-Пальмасом», он пройдет 30 ноября.