«Ювентус» предложил топ-клубам АПЛ подписать Фаджоли и Дугласа Луиса

в январе планирует продать сразу двух полузащитников.

По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб готов рассмотреть предложения по Николо Фаджоли и Дугласу Луису.

Источник при этом утверждает, что руководители «Ювентуса» без участия посредников вышли на «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» и предложили подписать итальянца и бразильца.

«Ювентус» надеется продать Фаджоли и Дугласа Луиса уже в январе. Вместо них «Старая синьора» планирует приобрести защитника и нападающего или двух игроков в оборону.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фаджоли в 20 миллионов евро, а Дугласа Луиса — в 55.

Напомним, Дуглас Луис перешел в «Ювентус» этим летом из «Астон Виллы» за 51 миллион евро.