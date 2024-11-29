«Ювентус» предложил топ-клубам АПЛ подписать Фаджоли и Дугласа Луиса

Дуглас Луис Фото: globallookpress.com
По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб готов рассмотреть предложения по Николо Фаджоли и Дугласу Луису.
Источник при этом утверждает, что руководители «Ювентуса» без участия посредников вышли на «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» и предложили подписать итальянца и бразильца.
«Ювентус» надеется продать Фаджоли и Дугласа Луиса уже в январе. Вместо них «Старая синьора» планирует приобрести защитника и нападающего или двух игроков в оборону.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фаджоли в 20 миллионов евро, а Дугласа Луиса — в 55.
Напомним, Дуглас Луис перешел в «Ювентус» этим летом из «Астон Виллы» за 51 миллион евро.