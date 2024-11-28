Клуб АПЛ готов заплатить больше 20 млн евро за экс-нападающего «Зенита»

Нападающий «Коринтианс»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Bolavip, серьезный интерес к бразильскому футболисту проявляет «Ноттингем Форест».

Источник утверждает, что английский клуб готов заплатить за Алберто 23 миллиона евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Юри Алберто в 11 миллионов евро. В этом году он провел за «Коринтианс» 54 матча и забил 27 мячей.

Ранее сообщалось, что в переходе Юри Алберто заинтересованы сразу несколько клубов АПЛ.

Напомним, Юри Алберто перешел в «Коринтианс» в начале 2023 года из «Зенита».