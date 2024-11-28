Клуб АПЛ готов заплатить больше 20 млн евро за экс-нападающего «Зенита»

Юри Алберто Фото: globallookpress.com
По информации Bolavip, серьезный интерес к бразильскому футболисту проявляет «Ноттингем Форест».
Источник утверждает, что английский клуб готов заплатить за Алберто 23 миллиона евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Юри Алберто в 11 миллионов евро. В этом году он провел за «Коринтианс» 54 матча и забил 27 мячей.
Ранее сообщалось, что в переходе Юри Алберто заинтересованы сразу несколько клубов АПЛ.
Напомним, Юри Алберто перешел в «Коринтианс» в начале 2023 года из «Зенита».