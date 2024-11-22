Клубы АПЛ хотят подписать экс-нападающего «Зенита»

Нападающий «Коринтианс»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации TBR Football, в переходе бразильского нападающего заинтересованы сразу несколько английских клубов.

Источник утверждает, что за игрой Юри Алберто внимательно следят «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Также отмечается, что «Коринтианс» готов продать 23-летнего форварда за 17 миллионов фунтов.

Transfermarkt оценивает стоимость Юри Алберто в 11 миллионов евро. В этом году он провел за «Коринтианс» 54 матча и забил 27 мячей.

Напомним, Юри Алберто перешел в «Коринтианс» в начале 2023 года из «Зенита».