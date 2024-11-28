«Атлетик» разгромил «Эльфсборг», «Лацио» и «Лудогорец» сыграли безголевую ничью в ЛЕ

Завершились три матча пятого тура общего тура Лиги Европы.

Испанский «Атлетик» разгромил шведский «Эльфсборг» со счетом 3:0.

Голы в этом матче забивали Адам Бойро (6-я), Беньят Прадос (24-я) и Горка Гурусета (54-я).

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Атлетик — Эльфсборг 3:0 Голы: 1:0 Адама Буаро (6'), 2:0 Беньят Прадос (24'), 3:0 Горка Гурусета (54') Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Адама Буаро (Иньиго Лекуэ, 76'), Иньиго Руис де Галарета (Андер Эррера, 56'), Беньят Прадос, Ойан Сансет (Унаи Гомес, 63'), Иньяки Уильямс (Алехандро Беренгер, 56'), Нико Уильямс (Nicolas Serrano, 63'), Горка Гурусета Эльфсборг: Исак Петтерссон, Никлас Хульт, Густав Хенрикссон, Ибрахим Бухари (Тимоти Оума, 46'), Себастьян Хольмен, Майкл Байду (Терри Йегбе, 72'), Ахмед Касем (Рами Каиб, 72'), Андри-Фаннар Бальдюрссон, Бесфорт Зенели (Эмиль Хольтен, 72'), Арбер Зенели (Готтфрид Рапп, 46'), Симон Хедлунд Предупреждения: Иньяки Уильямс (22'), Ибрахим Бухари (30')

Календарь и таблица Лиги Европы

Киевское «Динамо» уступило на своем поле чешской «Виктории» Пльзень — 1:2.

Первый мяч на 55-й минуте забил Матей Выдра, а второй на исходе основного времени Павел Сулк.

Киевляне смогли забить гол престижа на 90+5-й минуте, его автором стал Владислав Кабаев.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Динамо К — Виктория П 0:2 Голы: 0:1 Матей Выдра (55'), 0:2 Павел Шульц (90') Динамо К: Георгий Бущан, Кристиан Беловар, Денис Попов, Тарас Михавко, Александр Караваев (Александр Тымчик, 64'), Константин Овчаренко (Эдуардо Герреро, 73'), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Валентин Рубчинский (Владислав Кабаев, 64'), Владислав Ванат Виктория П: Мартин Едличка, Вацлав Емелка, Светозар Маркович, Сампсон Дью, Эрик Йирка (Александр Сойка, 76'), Павел Шульц, Лукаш Кальвах, Лукаш Черв (Даниэл Вашулин, 85'), Каду, Матей Выдра (Tom Sloncik, 85'), Cheick Souare (Милан Гавел, 71') Предупреждения: Светозар Маркович (45'), Владимир Бражко (68'), Милан Гавел (80')

Прогнозы и ставки на футбол

Итальянский «Лацио» на своем поле не смог переиграть болгарский «Лудогорец» — 0:0.

Хозяева владели огромным территориальным и игровым преимуществом в матче, но пробить голкипера соперников так и не смогли.