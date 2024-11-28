«Атлетик» разгромил «Эльфсборг», «Лацио» и «Лудогорец» сыграли безголевую ничью в ЛЕ

Горка Гурусета Фото: globallookpress.com
Испанский «Атлетик» разгромил шведский «Эльфсборг» со счетом 3:0.
Голы в этом матче забивали Адам Бойро (6-я), Беньят Прадос (24-я) и Горка Гурусета (54-я).
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Атлетик — Эльфсборг 3:0
Голы: 1:0 Адама Буаро (6'), 2:0 Беньят Прадос (24'), 3:0 Горка Гурусета (54') Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Адама Буаро (Иньиго Лекуэ, 76'), Иньиго Руис де Галарета (Андер Эррера, 56'), Беньят Прадос, Ойан Сансет (Унаи Гомес, 63'), Иньяки Уильямс (Алехандро Беренгер, 56'), Нико Уильямс (Nicolas Serrano, 63'), Горка Гурусета Эльфсборг: Исак Петтерссон, Никлас Хульт, Густав Хенрикссон, Ибрахим Бухари (Тимоти Оума, 46'), Себастьян Хольмен, Майкл Байду (Терри Йегбе, 72'), Ахмед Касем (Рами Каиб, 72'), Андри-Фаннар Бальдюрссон, Бесфорт Зенели (Эмиль Хольтен, 72'), Арбер Зенели (Готтфрид Рапп, 46'), Симон Хедлунд Предупреждения: Иньяки Уильямс (22'), Ибрахим Бухари (30')
Календарь и таблица Лиги Европы
Киевское «Динамо» уступило на своем поле чешской «Виктории» Пльзень — 1:2.
Первый мяч на 55-й минуте забил Матей Выдра, а второй на исходе основного времени Павел Сулк.
Киевляне смогли забить гол престижа на 90+5-й минуте, его автором стал Владислав Кабаев.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Динамо К — Виктория П 0:2
Голы: 0:1 Матей Выдра (55'), 0:2 Павел Шульц (90') Динамо К: Георгий Бущан, Кристиан Беловар, Денис Попов, Тарас Михавко, Александр Караваев (Александр Тымчик, 64'), Константин Овчаренко (Эдуардо Герреро, 73'), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Валентин Рубчинский (Владислав Кабаев, 64'), Владислав Ванат Виктория П: Мартин Едличка, Вацлав Емелка, Светозар Маркович, Сампсон Дью, Эрик Йирка (Александр Сойка, 76'), Павел Шульц, Лукаш Кальвах, Лукаш Черв (Даниэл Вашулин, 85'), Каду, Матей Выдра (Tom Sloncik, 85'), Cheick Souare (Милан Гавел, 71') Предупреждения: Светозар Маркович (45'), Владимир Бражко (68'), Милан Гавел (80')
Итальянский «Лацио» на своем поле не смог переиграть болгарский «Лудогорец» — 0:0.
Хозяева владели огромным территориальным и игровым преимуществом в матче, но пробить голкипера соперников так и не смогли.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Лацио — Лудогорец 0:0
Лацио: Христос Мандас, Самуэль Жиго, Лука Пеллегрини (Мануэль Лаццари, 46'), Адам Марушич, Патрисио Габбарон, Матиас Весино (Николо Ровелла, 60'), Маттео Гюэндузи, Лум Чауна (Густав Исаксен, 46'), Булайе Диа (Валентин Кастеллано, 46'), Педро Родригес (Маттиа Цаканьи, 79'), Тейянни Нослин Лудогорец: Хендрик Бонманн, Дэнни Групер (Иван Йорданов, 81'), Сон, Диниш Алмейда, Эдвин Куртулуш, Аслак Витри, Ивайло Чочев (Якуб Пётровский, 89'), Педро Наресси, Дерой Дуарте, Руан Секо (Квандво Дуа, 69'), Marcus Erick Предупреждения: Лука Пеллегрини (28'), Эдвин Куртулуш (36'), Лум Чауна (42'), Самуэль Жиго (60'), Николо Ровелла (73'), Патрисио Габбарон (73'), Педро Наресси (81'), Густав Исаксен (84')