ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахБудущее Салаха: пять возможных сценариев
  • 22:26
    • Хет-трик Березкина помог «Локомотиву» победить «Трактор»
    Все новости спорта

    «Атлетик» разгромил «Эльфсборг», «Лацио» и «Лудогорец» сыграли безголевую ничью в ЛЕ

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Атлетик Футбол Испании Динамо Киев Футбол Украины Виктория Пльзень Футбол Италии Лацио Лудогорец
    Завершились три матча пятого тура общего тура Лиги Европы.

    Горка Гурусета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Горка Гурусета

    Испанский «Атлетик» разгромил шведский «Эльфсборг» со счетом 3:0.

    Голы в этом матче забивали Адам Бойро (6-я), Беньят Прадос (24-я) и Горка Гурусета (54-я).

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Атлетик — Эльфсборг 3:0
    Голы: 1:0 Адама Буаро (6'), 2:0 Беньят Прадос (24'), 3:0 Горка Гурусета (54') Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Адама Буаро (Иньиго Лекуэ, 76'), Иньиго Руис де Галарета (Андер Эррера, 56'), Беньят Прадос, Ойан Сансет (Унаи Гомес, 63'), Иньяки Уильямс (Алехандро Беренгер, 56'), Нико Уильямс (Nicolas Serrano, 63'), Горка Гурусета Эльфсборг: Исак Петтерссон, Никлас Хульт, Густав Хенрикссон, Ибрахим Бухари (Тимоти Оума, 46'), Себастьян Хольмен, Майкл Байду (Терри Йегбе, 72'), Ахмед Касем (Рами Каиб, 72'), Андри-Фаннар Бальдюрссон, Бесфорт Зенели (Эмиль Хольтен, 72'), Арбер Зенели (Готтфрид Рапп, 46'), Симон Хедлунд Предупреждения: Иньяки Уильямс (22'), Ибрахим Бухари (30')

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Киевское «Динамо» уступило на своем поле чешской «Виктории» Пльзень — 1:2.

    Первый мяч на 55-й минуте забил Матей Выдра, а второй на исходе основного времени Павел Сулк.

    Киевляне смогли забить гол престижа на 90+5-й минуте, его автором стал Владислав Кабаев.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Динамо К — Виктория П 0:2
    Голы: 0:1 Матей Выдра (55'), 0:2 Павел Шульц (90') Динамо К: Георгий Бущан, Кристиан Беловар, Денис Попов, Тарас Михавко, Александр Караваев (Александр Тымчик, 64'), Константин Овчаренко (Эдуардо Герреро, 73'), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Валентин Рубчинский (Владислав Кабаев, 64'), Владислав Ванат Виктория П: Мартин Едличка, Вацлав Емелка, Светозар Маркович, Сампсон Дью, Эрик Йирка (Александр Сойка, 76'), Павел Шульц, Лукаш Кальвах, Лукаш Черв (Даниэл Вашулин, 85'), Каду, Матей Выдра (Tom Sloncik, 85'), Cheick Souare (Милан Гавел, 71') Предупреждения: Светозар Маркович (45'), Владимир Бражко (68'), Милан Гавел (80')

    Прогнозы и ставки на футбол

    Итальянский «Лацио» на своем поле не смог переиграть болгарский «Лудогорец» — 0:0.

    Хозяева владели огромным территориальным и игровым преимуществом в матче, но пробить голкипера соперников так и не смогли.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Лацио — Лудогорец 0:0
    Лацио: Христос Мандас, Самуэль Жиго, Лука Пеллегрини (Мануэль Лаццари, 46'), Адам Марушич, Патрисио Габбарон, Матиас Весино (Николо Ровелла, 60'), Маттео Гюэндузи, Лум Чауна (Густав Исаксен, 46'), Булайе Диа (Валентин Кастеллано, 46'), Педро Родригес (Маттиа Цаканьи, 79'), Тейянни Нослин Лудогорец: Хендрик Бонманн, Дэнни Групер (Иван Йорданов, 81'), Сон, Диниш Алмейда, Эдвин Куртулуш, Аслак Витри, Ивайло Чочев (Якуб Пётровский, 89'), Педро Наресси, Дерой Дуарте, Руан Секо (Квандво Дуа, 69'), Marcus Erick Предупреждения: Лука Пеллегрини (28'), Эдвин Куртулуш (36'), Лум Чауна (42'), Самуэль Жиго (60'), Николо Ровелла (73'), Патрисио Габбарон (73'), Педро Наресси (81'), Густав Исаксен (84')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рома» продолжит свою серию без побед?
  • «Тоттенхэм» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Хозяева снова испытают проблемы?
  • «Реал Сосьедад» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • Голевой обмен после перерыва?!
  • «Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Умалатов — Мусаев
  • Бои
  • Послезавтра в 00:10
    •  2.11
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  4.27
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры