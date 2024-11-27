«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: счет матча 3:3, обзор голов

поделил очки с(3:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе «горожан» дубль оформил Эрлинг Холанн, отличившись на 44-й минуте с пенальти и на 53-й минуте. Еще один гол у «Манчестер Сити» забил Илкай Гюндоган на 50-й минуте.

У «Фейеноорда» голы записали на свой счет Анис Хадж Мусса на 75-й минуте, Сантьяго Хименес на 82-й минуте и Давид Ганцко на 89-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Манчестер Сити — Фейеноорд 3:3 Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (пенальти) (44'), 2:0 Илкай Гюндоган (50'), 3:0 Эрлинг Холанд (53'), 3:1 Анис Хадж-Мусса (75'), 3:2 Сантьяго Хименес (82'), 3:3 Давид Ганцко (89') Манчестер Сити: Эдерсон, Рико Льюис, Мануэль Аканджи, Натан Аке (Jahmai Simpson-Pusey, 68'), Йошко Гвардиол, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган (Кевин Де Брёйне, 68'), Джек Грилиш, Филип Фоден (Джеймс Макати, 68'), Эрлинг Холанд, Матеус Нунес Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Гейс Смал (Томас Белен, 68'), Давид Ганцко, Гернот Траунер, Барт Ниувкоп (Джордан Лотомба, 72'), Квинтен Тимбер, Хван Ин Бём (Факундо Гонсалес, 90'), Антони Миламбо (Рамиз Зерруки, 68'), Игор Пайшао, Хулиан Карранса (Сантьяго Хименес, 72'), Анис Хадж-Мусса Предупреждения: Хулиан Карранса (57'), Джеймс Макати (88')

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 8-ю баллами в активе, а «Фейеноорд» — на 20-й строчке (7).