Луис Энрике оценил игру Матвея Сафонова в матче с «Баварией»

Наставник «ПСЖ»оценил игру российского вратаря, который защищал ворота команды в проигранном матче с «Баварией» (0:1).

Сафонов неточно сыграл в первом тайме после подачи с углового, не сумев выбить мяч, после чего мюнхенский клуб забил победный гол.

«Ответственность глобальная, это вся команда, за хорошие или плохие дела. Мы не должны искать виновных. Мы не должны искать ни героев, ни виновных.

Наша команда находится в очень интересном проекте, рассчитанном на будущее. Мы во многих матчах показали, что находимся на уровне. Даже когда проигрываем, мы всегда хотим побеждать. Всегда есть такое желание искать виновника. Если есть виновный, то это я», — цитирует Энрике RMC Sport.