ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Тюмень» — «Краснодар». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча плей-офф Кубка России «Тюмень» — «Краснодар»

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Тюмень Краснодар
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Чугайнов«Игроки "Локо" не перестроились с простых матчей на сложный». Игорь Чугайнов — об итогах тура РПЛ и предстоящих кубковых баталиях «Краснодар»«Тюмень» — «Краснодар». Онлайн Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»Трансферный дайджест. 19 — 25 ноября
    Все новости спорта
    «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Краснодар»
    «Краснодар» сыграет в гостях против «Тюмени» в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Тюмень»

    «Тюмень» стартовала в этом турнире с гостевой победы над «Челябинском» (2:0) в 4-м отборочном раунде. Далее подопечные Игоря Меньщикова дома в серии пенальти обыграли «Аланию» после ничьи 0:0 в основное время, а затем оформили крупную победу на своем поле над «Амкаром» — 3:0.

    В прошлом сезоне Кубка России «Тюмень» вылетела на первой же для себя стадии, потерпев поражение от «Динамо-Владивосток». Лучшим достижением команды в данном турнире был выход в 1/8 финала в 2013, 2014 и 2019 годах.

    «Тюмень» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице Первой лиги по итогам 20-ти туров. В крайнем матче одноименная команда одержала волевую победу в гостях над тульским «Арсеналом» — 2:1.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    «Краснодар»

    «Краснодар» не смог пробиться в плей-офф по Пути РПЛ, заняв лишь третье место в группе с ЦСКА, «Ахматом» и «Пари НН». «Быки» набрали 9 очков в 6-ти матчах, уступив вторую строчку «Ахмату» лишь по дополнительным показателям.

    В прошлом сезоне Кубка России «Краснодар» на этой же стадии уступил «Химкам» со счетом 0:2. За всю историю «быки» дважды выходили в финал турнира (2014 и 2023 год), но в обоих случаях потерпели неудачу.

    «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти матчей. Подопечные Мурада Мусаева уступили первую строчку «Зениту» после ничьи с «Химками» в предыдущем туре (2:2).

    Отметим, что «Тюмень» и «Краснодар» никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тюмень» — «Краснодар» с коэффициентом 2.10.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — "Реал"
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры