«Краснодар» сыграет в гостях против «Тюмени» в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Тюмень»

«Тюмень» стартовала в этом турнире с гостевой победы над «Челябинском» (2:0) в 4-м отборочном раунде. Далее подопечные Игоря Меньщикова дома в серии пенальти обыграли «Аланию» после ничьи 0:0 в основное время, а затем оформили крупную победу на своем поле над «Амкаром» — 3:0.

В прошлом сезоне Кубка России «Тюмень» вылетела на первой же для себя стадии, потерпев поражение от «Динамо-Владивосток». Лучшим достижением команды в данном турнире был выход в 1/8 финала в 2013, 2014 и 2019 годах.

«Тюмень» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице Первой лиги по итогам 20-ти туров. В крайнем матче одноименная команда одержала волевую победу в гостях над тульским «Арсеналом» — 2:1.

«Краснодар»

«Краснодар» не смог пробиться в плей-офф по Пути РПЛ, заняв лишь третье место в группе с ЦСКА, «Ахматом» и «Пари НН». «Быки» набрали 9 очков в 6-ти матчах, уступив вторую строчку «Ахмату» лишь по дополнительным показателям.

В прошлом сезоне Кубка России «Краснодар» на этой же стадии уступил «Химкам» со счетом 0:2. За всю историю «быки» дважды выходили в финал турнира (2014 и 2023 год), но в обоих случаях потерпели неудачу.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти матчей. Подопечные Мурада Мусаева уступили первую строчку «Зениту» после ничьи с «Химками» в предыдущем туре (2:2).

Отметим, что «Тюмень» и «Краснодар» никогда не играли между собой ранее.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тюмень» — «Краснодар» с коэффициентом 2.10.