Тедеев объяснил свой выбор состава на матч Кубка России с «Шинником»

Главный тренер «Акрона»пояснил, почему остановил выбор на этих футболистах в игре четвертьфинала Кубка России Пути регионов против «Шинника».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Заурбек Тедеев Фото: fcakron.ru

«Мы прибегли к ротации, как и в других матчах кубка, мы меняли почти весь состав, это стало для всех уже известным фактом. Это объективная мера, ввиду того, что мы столкнулись с разными сложностями: психологическое состояние футболистов, некая истощенность.

Ротация имеет место быть в данной ситуации, лишний раз объяснять болельщику это не нужно. На носу зимняя пауза, и нам нужно определяться, видеть, понимать дальнейшие наши перспективы, — сказал Тедеев "Матч ТВ".

Матч начался в Ярославле в 18:15 (мск).