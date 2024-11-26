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    Тедеев объяснил свой выбор состава на матч Кубка России с «Шинником»

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    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев пояснил, почему остановил выбор на этих футболистах в игре четвертьфинала Кубка России Пути регионов против «Шинника».

    Заурбек Тедеев
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    Заурбек Тедеев

    «Мы прибегли к ротации, как и в других матчах кубка, мы меняли почти весь состав, это стало для всех уже известным фактом. Это объективная мера, ввиду того, что мы столкнулись с разными сложностями: психологическое состояние футболистов, некая истощенность.

    Ротация имеет место быть в данной ситуации, лишний раз объяснять болельщику это не нужно. На носу зимняя пауза, и нам нужно определяться, видеть, понимать дальнейшие наши перспективы, — сказал Тедеев "Матч ТВ".

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