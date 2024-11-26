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    Колыванов: Вряд ли «Спартак» сможет догнать «Зенит» в РПЛ

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    Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиге.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Вряд ли "Спартак" сможет догнать "Зенит", это маловероятно. Даже со всем уважением к "Спартаку" и при том, что команда последние матчи играет прилично, "Зенит" нереально сложно догнать. Только если сами петербуржцы будут терять очки и привозить. "Спартак" сможет побороться за второе-третье место, но за чемпионство — нет.

    Я согласен, что красно-белые — конкурентноспособные, но они уже потеряли много очков в середине и в начале чемпионата. Была бы разница в четыре очка, но восемь — это очень много. Для этого "Зениту" нужно три раза проиграть, а "Спартаку" — столько же победить, хотя петербуржцы в первом круге уступили только один раз», — сказал Колыванов Чемпионату.

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    • После 16-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 4-е место в таблице с 31-м баллом в активе, отставая от «Зенита» (1-я строчка) на 8 очков.

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