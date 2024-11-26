Карпин назвал самую проблемную позицию в сборной России

Главный тренер сборной Россииназвал центр обороны самой уязвимой зоной в национальной команде.

«К сожалению, в этой линии выбор по-прежнему невелик. Давайте посчитаем, кто из российских защитников постоянно играет в основе в ведущих клубах РПЛ.

"Краснодар". Оба центральных защитника — иностранцы. В "Зените" то же самое. Как и в "Локомотиве", "Динамо"... В "Спартаке" Литвинова периодически используют в центре обороны. В ЦСКА есть Дивеев. Всё!

Шесть первых клубов — и лишь два центральных защитника с российским паспортом!», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».