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    Глушаков раскритиковал ЦСКА

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    Российский полузащитник Денис Глушаков раскритиковал московский ЦСКА. Ранее армейцы проиграли «Ростову» в матче 16-го тура РПЛ (1:2).

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «ЦСКА безобразно выглядит. Второй тайм с "Ростовом" — катастрофа. А Карпин одну замену сделал и угадал. ЦСКА когда-то был образцом для трансферов. А сейчас не могу понять некоторые моменты.

    Тот же Мусаев сидит в запасе, выходит, доказывает, забивает. Сейчас он сильнее Гуарирапы. Сауль в некоторых эпизодах тачку возил, а этот выходил и был в порядке. Парня могут погубить с психологической точки зрения. Он сначала был такой уверенный, а ЦСКА взял и "потушил" его. Видно, что ему тяжело. Думаю, Николич неправ в некоторых моментах. У ЦСКА хороший состав, но нет стабильности», — сказал Глушаков «Чемпионату».

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