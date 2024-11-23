2-й таймСельта — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Сельта» — «Барселона». Онлайн
  • 22:26
    • «Ман Сити» потерпел третье поражение подряд в АПЛ
  • 22:00
    • «Милан» и «Ювентус» сыграли безголевую ничью
  • 20:22
    • «Атлетико» добыл волевую победу в матче с «Алавесом»
  • 19:59
    • «Спартак» разгромил «Локомотив», у Угальде — покер
  • 19:35
    • «Байер» разгромил «Хайденхайм», «Хоффенхайм» победил «Лейпциг»
    Все новости спорта

    Тарханов: Рано говорить об отставке Николича из ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Ростов
    Известный российский тренер Александр Тархнов считает, что не стоит пока даже вести речь об увольнении Марко Николича из стана армейцев.

    Александр Тарханов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Тарханов

    «В первом тайме ЦСКА имел преимущество над "Ростовом": и быстрый мяч забили, и еще моменты имели. Ну, а второй тайм за ростовчанами остался. Гости лучше играли, а ЦСКА что‑то как‑то зажался и к своим воротам отошел. Не шла у них игра в этот отрезок.

    Надо ли увольнять Николича? Мое личное мнение, рано говорить об отставке. Нужно дождаться, когда закончится осенняя часть чемпионата. Если произойдет еще какой‑то проигрыш, то, наверное, они будут что‑то думать», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Марко Николич возглавил ЦСКА перед началом сезона. В матче 16-го тура армейцы дома потерпели поражение от «Ростова» со счетом 1:2, ведя после первого тайма.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» продлить победную серию?
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Приблизится ли «Милан» к топ-8 Лиги чемпионов?
  • «Слован» Братислава — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Бостон» продлит победную серию до 5 матчей?
  • «Бостон» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Милан
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бостон — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Венеция — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фоньини — Ноймайер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ли Ту — Симидзу
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры