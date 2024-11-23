Тарханов: Рано говорить об отставке Николича из ЦСКА

Известный российский тренерсчитает, что не стоит пока даже вести речь об увольнениииз стана армейцев.

«В первом тайме ЦСКА имел преимущество над "Ростовом": и быстрый мяч забили, и еще моменты имели. Ну, а второй тайм за ростовчанами остался. Гости лучше играли, а ЦСКА что‑то как‑то зажался и к своим воротам отошел. Не шла у них игра в этот отрезок.

Надо ли увольнять Николича? Мое личное мнение, рано говорить об отставке. Нужно дождаться, когда закончится осенняя часть чемпионата. Если произойдет еще какой‑то проигрыш, то, наверное, они будут что‑то думать», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Марко Николич возглавил ЦСКА перед началом сезона. В матче 16-го тура армейцы дома потерпели поражение от «Ростова» со счетом 1:2, ведя после первого тайма.