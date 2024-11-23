1-й таймСельта — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Сельта» — «Барселона». Онлайн
  • 22:26
    • «Ман Сити» потерпел третье поражение подряд в АПЛ
  • 22:00
    • «Милан» и «Ювентус» сыграли безголевую ничью
  • 20:22
    • «Атлетико» добыл волевую победу в матче с «Алавесом»
  • 19:59
    • «Спартак» разгромил «Локомотив», у Угальде — покер
  • 19:35
    • «Байер» разгромил «Хайденхайм», «Хоффенхайм» победил «Лейпциг»
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» победил «Вердер» с минимальным счетом

    «Айнтрахт» — «Вердер»: счет матча 1:0, обзор голоа

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Вердер
    В 11-м туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле обыграл «Вердер» — 1:0.

    Марио Гетце
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марио Гетце

    Единственный мяч на 45-й минуте забил Марио Гетце, ему ассистировал Юго Экитике.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Вердер 1:0
    Гол: 1:0 Марио Гётце (45') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Ннамди Коллинз, Тута, Робин Кох, Артур Теате, Натаниэль Браун, Марио Гётце (Хуго Ларссон, 81'), Ансгар Кнауфф (Жан-Маттео Баойя, 65'), Эйе Скири, Уго Экитике (Игор Матанович, 89'), Омар Мармуш (Фарес Шаиби, 81') Вердер: Деррик Кён (Оливье Деман, 77'), Митчелл-Элия Вайзер, Милош Велькович, Марко Фридль, Никлас Штарк (Амос Пипер, 86'), Михаэль Цеттерер, Романо Шмид, Марко Грюлль (Justin Njinmah, 63'), Сенне Линен (Skelly Alvero, 86'), Леонардо Биттенкорт (Keke Topp, 77'), Марвин Дукш Предупреждения: Деррик Кён (27'), Ole Werner (49'), Сенне Линен (54'), Омар Мармуш (56'), Эйе Скири (90 + 4')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Айнтрахт» поднялся на второе место с 23 очками. «Вердер» (15) идет на 10-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испытает ли «Барселона» трудности с «Сельтой»?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» продлить победную серию?
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Динамо» окажется сильнее «Факела»?
  • «Факел» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Завтра в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Венеция — Лечче
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фоньини — Ноймайер
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вест Хэм
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ли Ту — Симидзу
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры