«Айнтрахт» — «Вердер»: счет матча 1:0, обзор голоа

Марио Гетце Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 45-й минуте забил Марио Гетце, ему ассистировал Юго Экитике.
Футбол. Германия. Бундеслига
Айнтрахт Ф — Вердер 1:0
Гол: 1:0 Марио Гётце (45') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Ннамди Коллинз, Тута, Робин Кох, Артур Теате, Натаниэль Браун, Марио Гётце (Хуго Ларссон, 81'), Ансгар Кнауфф (Жан-Маттео Баойя, 65'), Эйе Скири, Уго Экитике (Игор Матанович, 89'), Омар Мармуш (Фарес Шаиби, 81') Вердер: Деррик Кён (Оливье Деман, 77'), Митчелл-Элия Вайзер, Милош Велькович, Марко Фридль, Никлас Штарк (Амос Пипер, 86'), Михаэль Цеттерер, Романо Шмид, Марко Грюлль (Justin Njinmah, 63'), Сенне Линен (Skelly Alvero, 86'), Леонардо Биттенкорт (Keke Topp, 77'), Марвин Дукш Предупреждения: Деррик Кён (27'), Ole Werner (49'), Сенне Линен (54'), Омар Мармуш (56'), Эйе Скири (90 + 4')
Календарь и таблица Бундеслиги
«Айнтрахт» поднялся на второе место с 23 очками. «Вердер» (15) идет на 10-й строчке.