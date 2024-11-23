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    АПЛ. «Арсенал» примет «Ноттингем», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» поедет в гости к «Саутгемптону»

    Обзор матчей 12-го тура английской Премьер-лиги

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    Матчи 12-го тура английской Премьер-лиги пройдут со 23 по 25 ноября.

    «Лестер» — «Челси»

    «Лестер» уступил на своем поле «Челси» со счетом 1:2.

    На 15-й минуте с передачи Энцо Фернандеса счет открыл Никлас Джексон.

    На 72-й минуте уже сам аргентинский полузащитник увеличил преимущество гостей в счете, принеся победу своему клубу.

    «Лестер» смог забить лишь гол престижа на 90+4-й минуте с пенальти после удара Джордана Айю.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Челси 1:2
    Голы: 0:1 Николас Джексон (15'), 0:2 Энцо Фернандес (75'), 1:2 Джордан Айю (пенальти) (90 + 5') Лестер: Мадс Хермансен, Джеймс Джастин, Ваут Фас, Калеб Околи, Виктор Кристансен, Бубакари Сумаре, Гарри Уинкс (Оливер Скипп, 11'), Вильфред Ндиди (Джордан Айю, 71'), Билаль эль-Ханнус (Бобби Декордова-Рид, 79'), Кейси Макатир (Стефи Мавидиди, 71'), Джейми Варди (Патсон Дака, 79') Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Бенуа Бадьяшиль, Коул Палмер, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо (Ромео Лавиа, 81'), Весли Фофана, Николас Джексон (Кирман Дьюсбери-Холл, 90'), Жоау Фелиш (Кристофер Нкунку, 81'), Чуквунонсо Мадуэке (Джейдон Санчо, 85') Предупреждения: Вильфред Ндиди (22'), Бубакари Сумаре (29'), Оливер Скипп (31'), Мойсес Кайседо (40'), Роберт Санчес (66'), Steve Cooper (68'), Ваут Фас (78'), Ромео Лавиа (90 + 4')

    После этой встречи у «Челси» стало 22 очка и он пока на третьем месте. «Лестер» с 10 очками на 16-й позиции.

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