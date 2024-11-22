Гвардиола рассказал, что будет делать, если «Ман Сити» исключат из АПЛ

Главный тренерзаявил, что вернет команду в английскую Премьер-лигу, если ее исключат в связи с нарушением финансовых правил.

«Я останусь здесь. В следующем году мы поднимемся и вернёмся в английскую Премьер-лигу», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Напомним, что у «Манчестер Сити» выявили 115 различных финансовых нарушений в период с 2009 по 2018-й год. Решение по этим делам будет принято весной 2025-го года. Клуб может быть исключен из английской Премьер-лиги.

После 11-и туров в чемпионате Англии «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице с 23 очками в активе, отставая от «Ливерпуля» на 5 баллов.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола продлил контракт с «горожанами» до лета 2026-го года с опцией автоматической пролонгации еще на один сезон.