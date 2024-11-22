1-й таймРубин — АкронОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирлинд Даку«Рубин» — «Акрон». Онлайн
  • 18:16
    • Дзюба — в стартовом составе «Акрона» на матч РПЛ против «Рубина»
  • 19:17
    • «Амур» обыграл «Барыс» и прервал свою серию поражений
  • 18:48
    • «Авангард» одолел «Адмирал» в матче КХЛ
  • 17:56
    • В «Металлурге» сообщили о продлении контрактов с Козловым и Силантьевым
  • 17:27
    • Источник: Маскерано станет новым главным тренером «Интер Майами»
    Все новости спорта

    Гвардиола рассказал, что будет делать, если «Ман Сити» исключат из АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Чемпионшип Скандалы
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что вернет команду в английскую Премьер-лигу, если ее исключат в связи с нарушением финансовых правил.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Я останусь здесь. В следующем году мы поднимемся и вернёмся в английскую Премьер-лигу», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

    Напомним, что у «Манчестер Сити» выявили 115 различных финансовых нарушений в период с 2009 по 2018-й год. Решение по этим делам будет принято весной 2025-го года. Клуб может быть исключен из английской Премьер-лиги.

  • Время перемен в «Ман Сити». Будущее Гвардиолы, перестройка состава и текучка руководителей
  • «Сити» сохранил тренера на еще один год, но о том, что будет дальше, можно только догадываться
  • 20/11/2024

    • После 11-и туров в чемпионате Англии «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице с 23 очками в активе, отставая от «Ливерпуля» на 5 баллов.

    Ранее сообщалось о том, что Гвардиола продлил контракт с «горожанами» до лета 2026-го года с опцией автоматической пролонгации еще на один сезон.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Брест» очки у «Монако»?
  • «Монако» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервется ли сухая серия «Баварии»?
  • «Бавария» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «ПСЖ» дома уверенно справится с «Тулузой»
  • «ПСЖ» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монако — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры