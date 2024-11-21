ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаВремя перемен в «Ман Сити». Будущее Гвардиолы, перестройка состава и текучка руководителей
    Все новости спорта

    Родри: Лионель Месси — величайший игрок всех времен

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Сборная Испании Футбол Испании
    Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории. Родри считает аргентинца величайшим игроком всех времен.

    Родри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Родри

    «Лионель Месси — величайший игрок всех времен, без сомнений. Криштиану сумел сравниться с Месси без врожденного таланта. Но те из нас, кто играл против них, могут увидеть разницу. Мы не хотели, чтобы Криштиану оказывался в штрафной, потому что он был там смертельно опасен. Но с Месси опасность была повсюду на поле.

    Когда Месси получал мяч, вы думали: "Опасность". Когда я впервые играл против него, я пытался отобрать у него мяч, а он уворачивался от тебя, как от быка на ринге. У меня было чувство, что вот-вот произойдет что-то плохое», — приводит слова Родри Goal со ссылкой на El Hormiguero.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА готовится нанести поражение лидеру Востока
  • Трактор — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли СКА вновь победить нижегородцев?
  • СКА — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Салават Юлаев» продлит серию с набранными очками?
  • «Лада» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монако — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры