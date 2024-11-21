Родри: Лионель Месси — величайший игрок всех времен

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испанииназваллучшим футболистом в истории. Родри считает аргентинца величайшим игроком всех времен.

«Лионель Месси — величайший игрок всех времен, без сомнений. Криштиану сумел сравниться с Месси без врожденного таланта. Но те из нас, кто играл против них, могут увидеть разницу. Мы не хотели, чтобы Криштиану оказывался в штрафной, потому что он был там смертельно опасен. Но с Месси опасность была повсюду на поле.

Когда Месси получал мяч, вы думали: "Опасность". Когда я впервые играл против него, я пытался отобрать у него мяч, а он уворачивался от тебя, как от быка на ринге. У меня было чувство, что вот-вот произойдет что-то плохое», — приводит слова Родри Goal со ссылкой на El Hormiguero.