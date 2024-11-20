«Бавария» решила отказаться от трансфера Мармуша

Мюнхенскаярешила не приобретать нападающегоиз «Айнтрахта».

По данным журналиста Кристиана Фалька, руководство клуба считает сумму в 50-60 млн евро за 25-летнего египтянина завышенной. Тем более, в покупке Мармуша нет острой необходимости, так как его позиция неплохо укомплектована.

В этом сезоне Мармуш сыграл за «Айнтрахт» во всех турнирах 16 матчей, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

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Его контракт с «орлами» действует до 2027 года, а на Transfermarkt он оценивается в 40 млн евро.